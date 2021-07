Identifican a los agresores de joven con problemas de salud mental en Pontedeume

La Guardia Civil ha identificado a los autores de la agresión a un joven mayor de edad y con problemas de salud mental ocurrida el pasado fin de semana en Pontedeume.



Las mismas fuentes han precisado que los responsables son menores de edad y no son naturales de la misma localidad.



Además, han indicado que el agredido no es autista, como han informado algunos medios tras viralizarse unas imágenes de los hechos.



Por otro lado, han remarcado que el joven agredido es conocido en la localidad por su conducta pacífica y por pasear habitualmente cantando por la zona sin protagonizar ningún altercado.



El alcalde eumés, Bernardo Fernández Piñeiro, ha asegurado a Efe que este suceso deriva de "comportamientos que no tienen cabida" en la sociedad y ha mostrado su "máxima condena".



Del mismo modo, ha tildado de "grave" lo ocurrido y ha censurado la conducta de "aquellos que lo jalean y graban".



Igualmente, ha estimado que los servicios jurídicos municipales estudian la posibilidad de que el Ayuntamiento se pueda "personar en el proceso".



En todo caso, ha aludido a la "investigación abierta" por el Instituto Armado y ha deseado que se adopten las "decisiones oportunas".



El vídeo reproduce el momento en el que el joven es golpeado y cae sobre un muro entre las risas de los participantes en la agresión.