Apresado en Ferrol cuando estaba fragmentado con una radial unas torretas de alta tensión

Un hombre de nacionalidad portuguesa fue apresado por agentes de la Policía Local de Ferrol en la tarde de este sábado, 13 de abril, cuando estaba fragmentando con una radial unas torretas de alta tensión, que acaban de ser derribadas días atrás por una empresa que se encarga de eliminar un tendido eléctrico entre Ferrol y Narón, tras realizar los trabajos de soterramiento.

El hombre, de 47 años, se encontraba en la zona con un grupo electrógeno y cortando con una radial las estructuras metálicas, asegurando que había sido dejado en el lugar por moradores del campamento de 'Los Chaquetas', para que realizara estos trabajos.

A los pocos minutos llegó a la zona una furgoneta, conducida por un residente de dicho asentamiento, no percatándose de la presencia policial y cuando fue interpelado, aseguró no tener nada que ver con el tema, a pesar de que la furgoneta llevaba los asientos plegados y libre de cargas, no ofreciendo razonamiento alguno a los agentes tras haber accedido en ese momento a un vial sin salida.

Algunas de las torretas ya estaba fragmentada - FOTO: Cedida

Finalmente, los agentes de la Policía Local de Ferrol llevan a la comisaría de la Policía Nacional al varón que cortó la torre de alta tensión, al estar indocumentado, sin domicilio conocido y no ofrecer en el lugar garantías suficientes de personarse en sede judicial si fuese requerido para ello, por lo que fue trasladado para ser identificado, mientras que el residente del campamento de 'Los Chaquetas' ya fue identificado en este lugar.