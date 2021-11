Xunta y Ayuntamiento de Ferrol firman el convenio para la obra del saneamiento del río Sardiña

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), han firmado a primera hora de la mañana de este viernes, 26 de noviembre, el convenio de colaboración para ejecutar las obras de saneamiento en el margen izquierdo del río Sardiña, en la zona de Serantes de Ferrol, en un acto desarrollado en el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol.

Se trata de una actuación en donde el Gobierno gallego, a través de Augas de Galicia, va a contratar y supervisar, además de financiar de forma mayoritaria, acercando el 70% del importe, unos 630.000 euros, esta actuación que esperan licitar una vez el Ayuntamiento, que sufragará los 270.000 euros restantes, aporte toda la documentación y poder así desarrollarla a lo largo de los meses estivales de 2022, que es cuando mejor se puede actuar en la zona.

Vázquez ha detallado que esta actuación “tienen como finalidad solucionar las graves deficiencias que presenta esta red de saneamiento con problemas de capacidad, roturas, infiltraciones y que provocan vertidos incontrolados al río y a su entorno”.

COMPLETAR EL SANEAMIENTO

Así, está prevista la instalación de un colector general, de 1.200 mm de diámetro y 574 metros de largo, además de 13 pozos, desde el puente de la carretera de A Malata hasta las cercanías del Estadio Municipal de A Malata, y también ha reseñado que “estas obras completan las finalizadas a comienzos de este año, la última de las grandes planificadas para mejorar la calidad de las aguas de la ría de Ferrol”

Por su parte, el alcalde de Ferrol, ha agradecido la colaboración de la Xunta a la hora de poder ejecutar estos trabajos, en donde ha detallado que “el colector está en muy mal estado, ya no solo por no disponer de la capacidad que tenía que tener, sino que el propio colector se encuentra en bastan mal estado y que va a permitir sanear al entorno del río Sardiña que lleva mucho tiempo en unas condiciones que no son las mejores”, ha detallado.