El doctor ferrolano Francisco González-Llanos sigue entre los 100 mejores médicos de España según Forbes

El ferrolano Francisco González-Llanos, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, ha sido incluido entre los 100 mejores profesionales de la medicina de nuestro país, según un ranking elaborado por la revista Forbes, publicado este lunes, 20 de febrero.

En dicho listado aparecen profesionales sanitarios de 26 especialidades que ejercen en más de setenta centro sanitarios de todo el territorio nacional, tanto públicos como privados, y que son reconocidos en docencia, investigación y asistencia.

En el caso de González-Llanos, es eurocirujano especialista en cirugía de columna lumbar, cirugía oncológica de SNC, cirugía vascular cerebral de urgencia y neuro-oncología, ejerciendo en el Hospital Quirónsalud Sur y en la MD Anderson Cancer Center Madrid.

Pertenece a la Sociedad Española de Neurocirugía y a su Grupo Nacional de Investigación en Enfermedades Cerebrovasculares. Es miembro también de la Dandy Neurosurgical Society de St. Louis, Missouri, en Estados Unidos, y del Congress of Neurological Surgeons, entre otras. Profesor asociado en la Universidad Europea de Madrid y en Annual FEN Sapporo Live Microneurosurgery Course in Cerebrovascular and Skull Base Surgery en Teishinkai Hospital en Sapporo, en Japón.

El ferrolano es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1994, es especialista en Neurocirugía desde 2001.

Cuando sus ocupaciones profesionales se lo permiten, y sobre en épocas de Navidad, Semana Santa y verano, suele acudir a Ferrol en donde todavía guarda un buen número de amigos, a pesar de los años que lleva fuera de la ciudad para desarrollar su carrera profesional.

En este listado de Forbes solo aparecen otras dos doctoras gallegas y que además ejerce en nuestra comunidad, la doctora Carmen Vidal Pan, de la especialidad de Alergología, ejerciendo en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y Marina Blanco Aparicio, en la modalidad de Neumología, ejerciendo en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).