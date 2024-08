CCOO pide a MAS y CIG en Navantia Ferrol que “clarifiquen” su postura de medidas no colaborativas

El secretario de la Sección sindical de CCOO en Navantia Ferrol, Iván López, ha reclamado a los otros sindicatos con representación en el comité de empresa, y sobre todo a MAS y CIG, que “clarifiquen” la postura de estas organizaciones de cara a poder materializar algunos hitos en la construcción de las nuevas fragatas de la serie F-110, ya que estiman que sus acciones pueden ver comprometido el futuro laboral, sobre todo en el caso de algunos operarios de la industria auxiliar.

En una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este miércoles a las puertas del astillero, cuyo grueso de plantilla está disfrutando de su periodo de vacaciones, ha recordó que la permanente del comité de empresa decidió en su día poner en marcha una serie de medidas no colaborativas mientras se negociaba el nuevo convenio colectivo, para presionar a la dirección de la empresa naval pública.

Así, López ha recordado que entre esas medidas se encontraban “paralizar algunos hitos y bloques en grada”, y que de esta manera “los trabajadores de la industria auxiliar no iban a sufrir en los talleres ni en las cabinas de pintura estas restricciones, puesto que se iba a dejar trabajar con normalidad”.

Pero según el representante de CCOO ha detallado que “de golpe y porrazo hay dos sindicatos”, en alusión a MAS y CIG, “que empiezan a parar movimientos en los talleres”, además de en “las cabinas de chorreo”, una situación que “a la vuelta de vacaciones se puede complicar.

AVANCES EN EL CONVENIO

Iván López ha detallado que esas dos organizaciones se habían marcado como objetivo dejar muy avanzado el texto del convenio colectivo a la vuelta antes de la salida de las vacaciones, estimando que en la actualidad “si queremos firmar el convenio, no podemos tirar piedras sobre la mesa de negociación, puesto que también los otros centros están representados”, en alusión al resto de astilleros del grupo, y que por ello “lo que sí que hay que hacer es intentar dialogar, para llegar a un consenso”, destacando que ya se han producción algunos avances, en donde “en el articulado del convenio, más o menos estamos de acuerdo”, estando pendiente “la lucha en las promociones y en las salidas a partir de los 61 años, objetivos que nos marcábamos en la plataforma”, y que lo ha llevado a asegurar que “no sé si se va a firmar en noviembre o en diciembre, yo no tengo ese dato”, detallando que “yo me voy a sentar el 15 de septiembre en la mesa de negociación para firmarlo lo antes posible”, y que “lo que sí que no vamos a aceptar es lo que dijo la nueva dirección del comité de empresa antes de la salida de vacaciones”, recordando que “ellos aludieron a que aquí se acababa el convenio, se acabaron las negociaciones y ahora en verano se moverán los bloques que sean”, sin realizar “una especificación de los que se puedan mover, ni que si se van a meter en grada o se va a poner la puesta de quilla de la segunda fragata F-110”, trabajo previsto para noviembre.

Por último, López ha sentenciado que “a nosotros esa idea no nos vale, no podemos irnos de vacaciones habiendo perdido el dinero que hemos perdido todos los trabajadores y que no tengamos en concreto los bloques que se van a mover y a qué zonas”.