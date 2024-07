La tercera y última temporada de Rapa se estrenará en septiembre en Movistar Plus+

Rapa’, una de las series originales Movistar Plus+ con mayor éxito por parte del público y la crítica, llegará en septiembre a la plataforma.

Producida en colaboración con Portocabo, la serie creada por Pepe Coira y Fran Araújo, cuenta en esta tercera entrega con la dirección de Jorge Coira y está protagonizada de nuevo por Mónica López y Javier Cámara. El actor además dirige uno de los episodios de esta temporada.

SINOPSIS DE LA TERCERA TEMPORADA



La enfermedad de Tomás ha avanzado. Maite querría estar más presente en esta difícil etapa, pero se ve envuelta en un caso de secuestro que afecta a una conocida y complicada familia de la zona.

Tomás también ha de cambiar sus prioridades cuando se encuentra con un suceso imprevisto: un antiguo amigo suyo es acusado de asesinato. Convencido de que es inocente, se adentra en el entorno del astillero de Ferrol para demostrarlo, sabiendo que quizás esta sea su última investigación.



EL EQUIPO



Junto a Javier Cámara y Mónica López –como Tomás y Maite– vuelven actores como Darío Loureiro (en el papel de Tacho)o Adrián Ríos (como Bolaño).

Entre los nuevos fichajes para esta tercera temporada encontramos a Cristina Castaño ('Toy Boy', 'Lo dejo cuando quiera', 'Los 13 exorcismos'), Mercedes Sampietro ('Vestidas de azul', 'Lugares comunes', 'Extramuros'), Sheyla Fariña ('Acacias 38', 'La piel que habito'), Xosé Manuel Esperante ('El comisario'), Eva Barreiro (conocida en el plano musical como Eva B), Miguel de Lira ('Cuñados'), Diego Anido ('As Bestas') o Aida Oset ('Moebius', 'Servir y proteger').



LOCALIZACIONES



El rodaje ha tenido lugar en varias localidades gallegas, como Ferrol, Narón, Valdoviño, Xove, Pontedeume, Miño, Sada, As Somozas y Cedeira; además de Bergondo, Abegondo, Fene, As Pontes o San Sadurniño.