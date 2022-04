Sede Afundación Ferrol acogerá la exposición «Indómitas. Historias que abren caminos»

La Sede Afundación Ferrol inaugura el próximo jueves 7 de abril la muestra «Indómitas. Historias que abren caminos».

La exposición, que se podrá visitar de lunes a viernes de 17.00 h a 20.30 h, y sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h, hasta el 7 de julio, cuenta con el comisariado de Silvia Oviaño, directora de Caravan Proyectos Culturales, y presenta doce historias de mujeres que inspiran para la continuidad de los caminos que ellas abrieron.

El proyecto, enmarcado en el ODS número 5 de igualdad de género, reflexiona sobre el momento decisivo actual en el ámbito de la equidad entre géneros, presentando estas mujeres que fueron pioneras de diferentes modos en sus ámbitos y que son modelo tanto en el momento presente como para las generaciones venideras.

El propio día 7 de abril, a las 19.00 h, Afundación ofrece la oportunidad de anotarse a la visita guiada que conducirá el personal especializado del Área Educativa de la Obra Social de ABANCA. La entrada a esta actividad, cuya inscripción se puede formalizar AQUÍ, será a cambio de la donación de algún alimento no perecedero, al estar enmarcada en «Cultura por alimentos», un proyecto en colaboración con FESBAL (Federación Española de Banco de Alimentos), que pretende acercar alimentos de primera necesidad a los bancos de alimentos locales.

FOTÓGRAFOS PARTICIPANTES

Con un trabajo fotográfico y audiovisual de los reconocidos autores Ofelia de Pablo y Javier Zurita (Hakawatifilm), esta muestra audiovisual se articula en torno a cinco indómitas del ámbito español, y siete del gallego con historias muy diferentes tras de sí: Paula Mouzo, percebera; Laura Lorenzo, viticultora; Luisa Méndez, escaladora; Lula Goce, artista urbana (muralista); Tanxugueiras, grupo musical (Sabela Maneiro, Olaia Maneiro y Aida Tarrío); Nuria Bravo, pilota de helicópteros; Rocío Antela, minera e ingeniera de minas; Teresa Bedman, egiptóloga; Almudena Bernabeu, abogada especializada en derechos humanos; y Alicia Sornosa, primera española que dio la vuelta al mundo en moto en solitario.

Todas ellas representan modelos inspiradores en profesiones y ámbitos tradicionalmente no conquistados por mujeres. Gracias a estos ejemplos, se enriquecen los referentes de cara a construir una sociedad más justa, tolerante y equitativa.

El trabajo fotográfico y audiovisual lo firman los reconocidos autores Ofelia de Pablo y Javier Zurita, quienes han viajado por más de 70 países documentando temas de derechos humanos y ambientales. En 2011 fundaron Hakawatifilm, una productora dedicada a contar historias que despiertan conciencias y abogan por un cambio positivo. La compañía está a la vanguardia del lenguaje multimedia, generando trabajos que han sido ampliamente reconocidos en el mercado internacional y publicando para varios de los mejores medios del mundo: The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, National Geographic o TIME, entre otros. Han sido xurado de importantes concursos internacionales e imparten charlas y talleres como Canon Pro Master. «Indómitas» es el primer proyecto que llevan a cabo en España.

La curadoría y textos de «Indómitas» corresponden a Silvia Oviaño. Con gran experiencia en el ámbito de la fotografía, Oviaño destaca como comisaria de exposiciones y gestora cultural con proyectos creativos y de marcado tono comprometido. Es fundadora de Caravan Proyectos de Cultura y del Festival Mar de Mares. Entre otras, comisarió exposiciones como «Terras de salitre. Cristina Mittermeier», que itineró por las sedes de Afundación.