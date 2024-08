El próximo fin de semana se celebra la primera edición de la propuesta ‘Pontedeume, Vila do Libro’

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández (PSOE) ha destacado la celebración durante el próximo fin de semana, de viernes a sábado, de la primera edición de la propuesta ‘Pontedeume, Vila do Libro’ y que “está generando expectativa, que para nosotros es muy ilusionante, y que vamos a poder disfrutar de una experiencia nueva y cómo vivir la literatura” de varias formas, todo ello a través de “una programación que no me va a dejar indiferente a nadie y que estamos seguros de que va a gustar a todo mundo, tanto a los que aman las letras como a aquellos que las puede descubrir y que los llevará a descubrir literatura de formas diferentes”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el regidor en el mediodía de este lunes en el Ayuntamiento, durante la presentación de esta iniciativa, en donde ha estado acompañado de la concejala de Cultura, Alejandra Bellón, y del promotor de la iniciativa, Enric Bono.

“La pandemia nos retrasó un poco la implantación, pero por fin estamos aquí, y estamos además con un programa que por ser la primera edición va a ser un programa bastante variado”, ha asegurado Fernández, al mismo tiempo que ha incidido en que “va a ser un programa en el cual vamos a intentar cubrir diferentes sensibilidades”.

Por último, el regidor socialista ha detallado que esta propuesta “va a convertir a Pontedeume en la capital galega del libro, y además lo va a hacer desde una óptica que no es habitual en los tiempos que corren en este tipo de eventos literarios”, ya que “escapamos un poco del concepto de feria del libro, más habitual y más manida que impera actualmente en el sector, para ir a un evento mucho más completo desde el punto de vista programático”.

PROGRAMACIÓN VARIADA

El promotor de la iniciativa, Enric Bono, ha detallado que el evento abarcará desde “el mundo de la poesía, con gente importante de las nuevas generaciones a personas muy consolidadas, que además tienen una relación con Pontedeume muy relevante”, con citas con varios autores, además de “gente que viene del mundo editorial y que ahora lo que se está dedicando es a musicar con nuevas maneras de entender la música, como poemas clásicos gallegos”, teniendo también novela negra, con alguna charla.

“Yo creo que vamos a tener una gran variedad, también vamos a ver los oficios del libro, se le va a dar muchísima importancia a lo que es el oficio del libro, que no solamente es el del libro nuevo que sale como novela territorial, hay toda una industria detrás”, ha detallado Enric Bono, ya que “queremos darle un papel muy importante al oficio del editor, porque al final el editor es el que selecciona la obra, el que de alguna manera se la juega con un libro nuevo, y creemos que es significativo dar esta mirada”.

Por último, ha detallado que “también queremos poner al alcance de la gente uno de los oficios más antiguos del mundo del libro, que es el 'ex libris', aquella marca personal que todo el mundo dejaba en aquel objeto preciado que era el libro”,

