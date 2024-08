El monasterio de Caaveiro centra un cómic lleno de historia, leyendas y tradición

El monasterio de Caaveiro, situado en el municipio de A Capela, centra un libro en formato de banda diseñada lleno de historia, mitología, leyendas y tradición que sale a la luz con motivo del salón internacional del cómic Viñetas desde o Atlántico, en la ciudad de A Coruña.

Los primeros pasos del monasterio de San Juan de Caaveiro empezaron hace más de un milenio, en el siglo X, con su fundación y crecimiento continuo, hasta que se convirtió en colegiata, en su momento álgido.

Fue en el siglo XVIII, después de ochocientos años hacia arriba, cuando quedó abandonado e inició su periodo de decadencia, hasta la actualidad, con varias zonas conservadas como bien de interés cultural y lugar de visita.

El nuevo cómic, titulado 'Historia do Mosteiro de Caaveiro. Un lugar milenario no corazón das fragas do Eume', hace un repaso por todas sus etapas.

Lo ha explicado en una rueda de prensa en el Kiosco Alfonso, sede central del salón internacional del cómic Viñetas desde o Atlántico, el ilustrador, maquetador y coautor del guion Delio Rodríguez.

Detalla que en el libro utiliza las estaciones del año como "una metáfora y, al mismo tiempo, un vehículo" de lo que ocurre en la trama.

"Mientras cambia el monasterio, cambia también el color y el ambiente porque consideré fundamental crear ambientes y esencias", ha desvelado.

El documentador y coautor del guion, Lois Gómez ha incidido en que el volumen recoge "una mirada muy intensa al mundo romántico de Caaveiro".

Lo reafirma el guionista Ismael Blanco, que explica que el cómic sirve para "divulgar la historia, la mitología, las leyendas y las tradiciones" de un "espacio tan auténtico.

También busca "sensibilizar" a los lectores sobre la importancia de "contar con este recurso", por su relevancia histórica y su estado de conservación.