Javier Gutiérrez reivindica al "españolito de a pie" frente a actores que son carne de gym

El ferrolano Javier Gutiérrez, uno de los actores más prolíficos de este país, desconoce cuál es la fórmula para alcanzar el éxito en esta profesión, aunque en su caso cree que tiene que ver "con representar al ciudadano medio, al españolito de a pie" en un momento en el que parece que muchos actores "se miran al espejo americano o son carne de gimnasio".

"Yo reivindico la normalidad, el tipo cotidiano y al españolito medio", ha señalado en una entrevista con EFE en la que ha reconocido que cuando se enfrenta a un nuevo personaje suele mirarse en actores que admira, como Fernando Fernán Gómez, Alfredo Landa o José Luis López Vázquez, "que tienen que ver con nuestro ADN y naturaleza".

Inspector de policía, inquisidor, detective privado, periodista, rey o juez son algunos de los papeles que ha interpretado a lo largo de una extensa carrera, que inició muy joven en el teatro pero en la que, sin embargo, asegura que nunca ha tenido la sensación de hacer papeles de galán: "Nada más lejos".

"Espero que mi carrera esté en la mitad y me quede mucho por hacer", ha señalado al referirse a los papeles que aún le esperan en una profesión que, según ha subrayado, tiene de bueno "que a la vuelta de la esquina te sorprende con un nuevo personaje y una nueva historia".

Para el ganador de dos premios Goya, en 2015 con "La isla mínima" y dos años después con "El autor", si uno es un culo inquieto y no quiere asentarse y volver a lo ya hecho siempre debe seguir afrontando e imponiéndose retos.

Entre ellos, no descarta dirigir teatro -"me veo capacitado y me pica el gusanillo"-, pero no así una película porque cada vez que ve a un director o directora de cine enfrentándose a un nuevo proyecto, no llegan a darle lástima pero sí reconoce que es "una tarea muy ardua para llevarla a cabo".

REIVINDICAR EL FRACASO

"Como sociedad estamos educados para el éxito, pero yo reivindico el fracaso: no hay que tener miedo a fracasar. Es más, fracasamos casi a diario y hay que seguir levantándose", y más en un oficio tan expuesto como es el de actor, ha afirmado el protagonista de 'Campeones'.

De hecho, ha recordado que cuando el 92 por ciento de los actores de este país no pueden vivir dignamente de su profesión, qué menos que el 8 por ciento entre el que él se encuentra "asuma ciertos riegos, no se apoltrone y siga enriqueciéndose con el trabajo, no con dinero", ha señalado en tono irónico.

Reconocido por sus papeles en 'Águila Roja' o 'Estoy vivo', esta semana se le podrá ver interpretando al juez Malvar en 'El caso Asunta' que estrena Netflix, mientras sigue con el rodaje de 'La vida breve' y continúa con su gira teatral con 'El traje".

"Hay más trabajos, y voy bien servido, aunque no está de más espaciar los trabajos para que los espectadores no acaben de aburrirse de uno", ha señalado momentos antes de asistir a la inauguración de los Cines Embajadores, que a partir de este miércoles volverán a llevar el cine al centro de Oviedo, 17 años después del cierre de sus últimas salas.

Lo han hecho con la proyección simultánea de 'Pájaros' en sus cuatro salas, una historia dirigida por Pau Durá con la que, dando vida a Colombo, un perdedor que huye de sí mismo, Gutiérrez ha dicho sentirse "muy a gusto" porque trabajar a las órdenes de un director que a la vez es guionista y actor le hace entender muy bien las dificultades a las que se enfrentan los actores.

HACE FALTA MÁS CINE POLÍTICO

Elegir entre cine o teatro es como elegir entre papá y mamá, ha añadido en un momento en el que compagina sus trabajos para la televisión y el cine con 'El traje', una obra dirigida por Juan Cavestany que han llevado de nuevo a los escenarios diez años después de su estreno y que, según ha reconocido, sigue plenamente vigente.

Con casos de corrupción que por desgracia siguen brotando "ante la anestesia de la sociedad que parece acostumbrada a los casos que salpican los diarios, el teatro sirve para denunciar eso", algo que cree que debería hacerse más en el cine.

"Echo en falta más cine político en este país y que se hable de este tipo de cosas que el teatro sí que se atreve a denunciar", ha afirmado el actor, que no cree que falte conciencia política en la sociedad, pero sí que hay una polarización que es tóxica y negativa.

Aunque haya cadenas a las que no interesará tocar ciertos temas, Gutiérrez considera que como espectador y como actor "es una pena que muchas veces no se adentren en algunos temas que creo son necesarios y que la sociedad de alguna manera también los demanda".