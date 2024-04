Hosteleros de Narón creen que la nueva ley antitabaco supondrá un descenso de clientes y de ingresos

El Gobierno central está estudiando prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes. Son muchos los fumadores que utilizan estos lugares para fumarse un cigarrillo mientras toman algo, una práctica muy extendida en nuestro país.

Pero el Ministerio de Sanidad ya ha aprobado un borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 que también contempla restricciones en zonas al aire libre de facultades, en las playas y en el interior de vehículos privados.

En la calle la ciudadanía tiene su opinión dividida entre quien afirma que no les importa que se fume en terrazas, otros que agradecen la medida y otros que creen que el tabaco es un negocio para el Gobierno.

OPINIÓN DE LOS HOSTELEROS

Por su parte los hosteleros, en este caso de Narón, critican que como de costumbre, no se les ha tenido en cuenta a la hora de elaborar este borrador de la nueva ley, y que nuevamente se demoniza al sector en lugar de adoptar otras medidas más eficaces.

Mar Blanco, la presidenta de la Asociación de Hosteleros de Narón, pide en nombre del colectivo concreción en la ley para que ellos no tengan que actuar como "policías" tal y como sucedió en la pandemia, también consideran que actualmente no hay problemas de convivencia entre fumadores y no fumadores en esas terrazas al aire libre.

Suponen que los clientes acabarán acostumbrándose pero que al principio la nueva norma supondrá un descenso de clientes y de ingresos.