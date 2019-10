Denuncian la retirada de los pases de acceso a los astilleros de los operarios de la UTE Tecman-Rayma

Vídeo Concentración a las puertas del Grupo Intaf en el polígono de As Lagoas

El secretario del comité de empresa de la UTE Tecman-Rayma, Oscar Chao (CIG), encargada del mantenimiento en los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol, ha denunciado que “los pases para poder acceder al astillero, de todo el personal están anulados, todo ello luego que de Navantia le concediera una prorroga de un mes a este UTE”, en donde ha destacado que “no sabemos a que se debe esta medida y motiva una cierta intranquilidad entre la plantilla”.

Dichas manifestaciones las ha realizado a las puertas de la sede central de una de las compañías de la Unión Temporal de Empresas, ante el Grupo Intaf, en el polígono industrial de As Lagoas, en Narón (A Coruña), en donde los operarios se han concentrado.

“Navantia no se ha pronunciado sobre el posible recorte de carga de trabajo, y a pesar de ello, se ha decidido despedir a nuevo compañeros”, ha criticado el representante sindical, al mismo tiempo que ha incidido en que “no sabemos a que juega”, en alusión al gerente de la UTE, incidiendo en que “hay una patente de corso por parte de Navantia para que este señor continué haciendo lo que le da la gana, tal y como ya aconteció hace dos años, durante el paro por los acuerdos, porque este señor se negaba a firmar en rotundo, tal y como también aconteció con el último convenio”.

El secretario del comité ha criticado que “la negociación no avanza” y ha recordado que “en el último encuentro le trasladamos que hay múltiples vías para afrontar una eventual disminución de carga de trabajo, sin tener que amortizarlos, como un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE)”, pero que “de momento no nos ha llamado y no vamos a cambiar de posición”.

Esta UTE cuenta a día de hoy con una plantilla compuesta por 49 trabajadores, tras el despido de nueves operarios, y que fue la que ha desencadenado esta convocatoria de paro indefinido.