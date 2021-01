Constituida en Madrid la Mesa de negociación del ERE para la planta de Siemens Gamesa en As Somozas

Responsables de la dirección de la Siemens Gamesa, conjuntamente con representantes del comité de empresa de las plantas de As Somozas y Cuenca, responsables de los sindicatos UGT y CCOO, además de asesores jurídicos de la compañía, han constituido en la mañana de estar martes, 19 de enero, en Madrid, la Mesa de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que la multinacional comunicó en la tarde 11 de enero a la parte social, y cuya documentación fue entregada un día más tarde a los comités de empresa de ambos centros de trabajo.

La negociación de este ERE será en Madrid porque la multinacional presentó de manera conjunta su intención de cerrar tanto la planta de As Somozas como la de Cuenca, afectando a un total de 266 operarios, de los cuales 215 pertenecen a la planta de Ferrolterra y los 51 restantes a las instalaciones de Castilla-La Mancha, una planta esta última especializada en la reparación de palas para aerogenerador.

ANULACIÓN DEL ERE

El presidente del comité de empresa de la planta de As Somozas, Sergio López (UGT), ha detallado, en declaraciones a Europa Press, que “lo primero que hemos pedido ha sido la anulación del ERE, con la suspensión de la decisión que han tomado, ya que para la parte social no es negociable que no retiren su intención de cierre”.

En esta mesa también se ha pactado las fechas para mantener nuevos encuentros de negociación, que serán el 27 de enero y 3, 10 y 18 de febrero, “en donde se puede variar alguna de ellas por circunstancias”, según ha detallado López.

En otro orden de asuntos los integrantes del comité de empresa de esta planta dedicada la fabricación de palas para aerogeneradores, formado por representantes de UGT y CCOO, tienen previsto trasladarse en la mañana de este miércoles, día 20, al Parlamento de Galicia, en donde el grupo socialista llevará a la Comisión de Industria una proposición no de Ley para reclamar que la Xunta le exija a la dirección de Siemens Gamesa la retirada del ERE extintivo y solicitarle al Gobierno de la Xunta que elabore un plan de viabilidad para esta planta.

Ya por la tarde, a partir de las 18,00 horas, realizarán una asamblea informativa con los trabajadores para trasladarles el desarrollo de este primero encuentro en la capital del Estado.