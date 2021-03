Administraciones y Endesa acuerdan seguir estudiando la viabilidad económica de la central de As Pontes

La mesa de As Pontes, en este caso la parte técnica, en la que están presentes representantes del Ministerio de Transición Ecológica, Xunta, Ayuntamiento de As Pontes y Endesa, han acordado seguir estudiando la viabilidad económica de la central térmica de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), con la utilización de lodos y biocombustibles, además de carbón, ante los informes presentados por las partes, que no coinciden en las conclusiones.

En un este encuentro telemático, desarrollado desde las 10,30 horas de este viernes, 12 de marzo, según han apuntado fuentes de la compañía eléctrica, en manifestaciones a Europa Press, Endesa ha presentado su informe en el que detalla que la viabilidad económica del complejo energético con la utilización de lodos y carbón o con combustibles alternativos “es inviable”, con un coste muy elevado para poder asumir la generación de energía con biocombustibles.

Mientras, desde el ámbito de las administraciones se ha presentado otro informe que estima que esta planta sería viable desde el punto de vista económico, con la utilización de una mezcla con otros productos con el carbón.

Ante la diferencia de criterios, las partes han quedado en “analizar los dos informes en profundidad y la próxima semana convocar otra reunión técnica y sacar conclusiones”.

CONTINÚA EL BLOQUEO

Por otra parte, los transportistas del carbón continúan bloqueando los accesos a la central térmica con sus camiones, en donde además están impidiendo la entrada y salida de los trabajadores de Endesa a la central de ciclo combinado, un complejo energético situado en las inmediaciones, y que funciona con gas.

El presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes (ATCAP), “Cholo” Bouza, ha asegurado que este colectivo “no va a levantar este bloqueo hasta que Endesa se siente con nosotros, hemos llegado hasta aquí pero no tenemos fecha de levantamiento de la protesta, solo lo haremos con un acuerdo”, ha detallado este viernes, tras cumplir este jueves una semana con esta medida de protesta.

Precisamente Endesa había convocado a transportistas y sindicatos para una reunión en el mediodía de este viernes, pero fue desconvocada por los representantes de la empresa eléctrica al continuar con el bloqueo de acceso de operarios, al estimar que “se están conculcando derechos de los trabajadores, que no pueden abandonar la instalación, ya que aunque está apagada, necesita personal de mantenimiento”, y que de este modo, mientras la situación no se revierta, Endesa ha trasladado su decisión de no sentarse en una mesa de negociación con los transportistas.