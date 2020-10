Celebrado en Caión el Campionato Galego Xuvenil

El surf sigue dejándonos pruebas en diferentes puntos de la geografía española. En esta ocasión el punto del territorio en el que se ha podido celebrar una competición de surfing ha sido Galicia.

El pasado fin de semana se celebró en Caión, una parroquia del municipio de Laracha, en la provincia de A Coruña, la prueba juvenil del campeonato gallego. Allí, repartidos entre dos días, se dieron cita un total de 90 surfistas que pelearon en 7 categorías diferentes: sub 12 mixto, sub 14 femenino y masculino ,sub 16 femenino y masculino y sub 18 femenino y masculino.

Dos días de competición en las que se vieron condiciones de medio metro glass y se observó el gran nivel que albergan los junior gallegos. Los vencedores en las diferentes categorías fueron los siguientes:

Sub 12 mixto: Lucía Martínez

Sub 14 femenino: Carla González

Sub 14 masculino: Adrián Vidal

Sub 16 femenino: Martina Álvarez

Sub 16 masculino: Sebas Bamonde

Sub 18 femenino: Paula Toja

Sub 18 masculino: Tarik Hajbaoui