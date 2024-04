La única entrevista a Rosario Porto en prisión: “Me habló de la niñez de Asunta”

'Lo que nunca te han contado sobre el Caso Asunta. Conversaciones en la cárcel con Rosario Porto' está ya disponible en las librerías. Está editado por Publicaciones Arenas. La obra aborda la investigación sobre la muerte de Asunta Basterra en septiembre de 2013.

No es una publicación nueva. Se editó en 2018 en inglés y ahora se traduce al español. Su autor es un británico: el traductor, intérprete y escritor de origen británico, Mark Guscin. “Mi editorial en Inglaterra, con la que suelo publicar libros de historia, un día me preguntaron y me dijeron ¿por qué no escribes sobre esto tratándolo como libro de historia? Cosa que hice, investigación de fuentes, con la diferencia de que algunas de las fuentes aquí fueron personas vivas, incluyendo a Rosario Porto”, detalla el escritor.

Define el libro como “de historia más que de actualidad”. “Por ejemplo, todas las fuentes escritas, tanto las declaraciones de testigos, los autos del juez instructor, el propio juicio, lo que dijeron cada uno, lo analizo casi palabra por palabra”, avanza, con análisis como “¿por qué dijo esto y no lo otro? ¿por qué evade esta pregunta?”

Presentación del libro en A Coruña





El único cara a cara con Rosario Porto

Lo más destacable de la obra es que Mark fue la única persona que consiguió conversar con la madre de Asunta, Rosario Porto, en prisión. La visitó en dos ocasiones. A día de hoy, todavía no sabe por qué a él le concedió estas entrevistas y no a otros periodistas o escritores.

La petición inicial, pese a las reticencias del propio abogado de Rosario, se la confirmaron tres meses después. “Por algún motivo me dijeron que sí y hasta el día de hoy, realmente no sé por qué. Yo les dije que la iba a entrevistar, no es una visita de cortesía y que estoy escribiendo un libro, pero lo autorizaron. ¿Qué es lo que vieron ahí y que no vieron con los periodistas? No lo sé, a lo mejor porque es un libro de una editorial académica”, valora.



Recuerda el acceso a la prisión como algo conmovedor. “ Yo estaba muy impresionado. Es la primera vez que entro en una cárcel y me impresionó muchísimo”. Incide en que había otras visitas “Y te metes como si fuera una cabina más o menos individual. Entonces, todas las otras visitas vieron que era ella y hubo como un silencio”.

No fue un momento cómodo para ninguno de los dos, por “las conversaciones tanto para mí como para ella. Porque pensé, bueno, yo no puedo ocultar nada, ni puedo censurar ninguna pregunta. Tengo que preguntar absolutamente de todo”. Y así, ella le contó “detalles, especialmente de la niñez de Asunta. Le pregunté que si no fuera ella, quién podría ser.... Pero todo está en el libro”.

A punto de tirar la toalla

Mark reconoce que fue el libro más “difícil” que escribió nunca, sobre todo por lo reciente del caso: “Cuando uno escribe sobre personas y sucesos de hace 200 años, de hace 1.000 años, no ofendes a nadie, se interpreta. Pero aquí estamos hablando de personas recién muertas y vivas”.

Reconoce que “hubo muchos momentos en que pensé en rendirme” porque era un tema “demasiado complicado, demasiado emocional, y cuando escribes un libro de Historia, tienes que dejar las emociones a un lado”. Pero, después de todo, “tenía el contrato firmado y tenía que hacerlo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado