Una sardina de 48.000 euros en A Coruña

Nunca una sardina dio tanto de qué hablar ni llegó a alcanzar tan alto precio. No ha sido en una lonja sino en una contratación del ayuntamiento de A Coruña sin concurso público ni publicidad, como recoge el perfil del contratante en la web municipal.

48.000 euros, casi 53.000 euros si incluimos el IVA, es lo que ha costado la escultura con forma de sardina que se ha colocado estos días, en la rotonda de la plaza de España con la calle de la Torre, para homenajear el Carnaval y el San Juan coruñés.

La escultura es de bronce, pesa 350 kilos y mide 270 centímetros de alto por 30 en la base. Como curiosidad y para que nos hagamos una idea: el kilo de cobre (el componente principal del bronce, el otro el estaño) se pagó a día de ayer a casi 7 euros el kilo, lo que haría un coste total de la materia prima utilizada de algo más de 2.500 euros. Ha sido realizada con la técnica de "cera perdida" por el artista Miguel Couto. Trabajó en la escultura durante tres meses y asegura que la sardina está "de pie para afrontar el día con su mejor actitud"

Sin embargo, este gasto en plena pandemia no ha dejado indiferente a nadie. La portavoz del PP en el ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego, ha criticado que mientras se hace este gasto, las entidades sociales como Cáritas siguen sin convenios para seguir ayudando a los colectivos vulnerables o que sectores castigados por la pandemia, como la hostelería, continúen sin un nuevo plan de rescate. Pero no sólo la oposición, numerosos ciudadanos han vertido sus críticas en redes sociales por este gasto. "Muy buena inversión. Así cuando no haya para comer miramos para ella" o "Cuando tenga hambre voy a lamer la sardina" son algunos de los mensajes en contra del gobierno local que se pueden leer.