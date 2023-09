Una familia de jabalíes se instala en A Coruña y el concello pide medidas inmediatas

La anécdota se está convirtiendo en costumbre... y en algo peligroso. Desde finales de verano, la presencia de jabalíes se ha hecho cada vez más frecuente en A Coruña. Desde los ejemplares que se metieron en un aparcamiento subterráneo a una familia, con cinco ejemplares, que lleva toda la semana con incursiones en la ciudad.

EN MEDIO DEL PARQUE

Un jabalí en la avenida de A Pasaxe (A Coruña) obliga a cortar el tráfico El animal estaba herido y fue capturado. La presencia de estos animales es una constante en el área coruñesa y obligaron a parar un concierto en Oleiros Noela BaoA Coruña 04 ago 2023 - 10:35

Los ejemplares, dos adultos y tres crías, han vuelto a aparecer la noche del jueves al viernes por Salvador de Madariaga, el Barrio de las Flores o la avenida de San Cristóbal. Pero llamó mucho la atención su incursión, diurna, en el parque de San Diego y el barrio de Os Castros, la tarde del jueves. Pasearon tranquilamente con decenas de personas filmando su visita.

Vídeo Jabalíes en el Parque de San Diego de A CoruñaCedido





Los vieron los hijos de María, que estaban más asustados que los propios jabalíes. “Mi hijo pequeño tiene seis años, se les salía el corazón, lo único que quería era irse para casa”, contaba. Los animales “estaban en el parque con pelotas, bicicletas, niños de todas las edades”. Si alguien se acercaba, no presentaban “ningún problema”, cuenta, “no les importa si pasan cerca con el patín o si juegan allí con la pelota, no se asustan, los que se asustan son los niños, claro”, relató.

PETICIÓN DE MEDIDAS A LA XUNTA

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha remitido un informe policial este viernes a la a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, con fotos y vídeos, para que adopte medidas urgentes ante las incursiones de estos animales. Inés Rey está preocupada, especialmente, por la vuelta a la actividad lectiva a partir del lunes. “Los daños materiales me preocupan, pero en la escala de preocupaciones están en el último lugar por encima de la seguridad viaria y la seguridad de las personas”.

??La visita más comentada: la de dos grandes #jabalíes en el parking subterráneo de Os Mallos



??Nos lo cuenta José Alejandro Salgado, responsable del aparcamiento #Coruñapic.twitter.com/wZrqEdok0A — COPE Coruña (@copecoruna) August 17, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Rey ha incidido en que la "responsabilidad es de la Xunta" y le ha instado a "no renegar" de la misma. "Los ayuntamientos no tienen competencia en el control de estos animales", ha recalcado la regidora para quien resolver la presencia de jabalíes en zonas urbanas y periurbanas "no va de propuestas, va de actuación".