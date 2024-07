El espacio en A Coruña en el que sólo podrás entrar con aprobación canina

"Todos los invitados deben ser aprobados por el perro". Es el cartel que uno se encuentra a la entrada de la guardería urbana de perros y gatos y el geriátricoque ha abierto en A Coruña el conocido educador canino, Octavio Villazala. La idea, cuenta, le vino tras un viaje a Nueva York. En Manhattan había dos guarderías de este tipo. Luego se encontró otras en Madrid y Barcelona y pensó, por qué no en A Coruña. "¿Por qué no ofrecer en A Coruña una guardería urbana, es decir, que los perros puedan pasar el día como una guardería de niños?, apunta.





"Es interesantísimo para la gente de la ciudad como tú, imagínate, te surge un problema, quiero ir de compras, quiero ir al centro comercial que tenemos aquí. La gente de Inditex, por ejemplo, la gente de Estrella Galicia, pero muchas más pues mira aunque no sea todos los días, pero voy a dejar al perro porque yo hoy tengo una comida de empresa, tengo una boda, tengo un bautizo, tengo cualquier cosa", subraya. "Hay muchos perros que se quedan aquí porque los novios se casan", añade.





¿Y qué hacen nuestras mascotas en la guardería durante todo el día? Cuentan con un monitor o una monitora que está vigilándolos, acompañándolos y haciendo ejercicios. "Lo que hacen es entretenerlos un poquito", asegura Octavio. En el caso de los mayores son más "juegos de olfato" pero en el caso de los más jóvenes "que jueguen entre ellos, que salgan al patio, tirarles una pelota, que hagan carreras, un poquito de comida y así van pasando el día", apunta.

Vídeo





Las instalaciones son muy espaciosas, unos 300 m2 o más. Cuentan incluso con una "piscinita" que ponen en la terraza exterior, cuando hace buen tiempo, y que "echa como unos chorros de agua". Y ofrecen servicio de peluquería. "Hay una parte donde les peinamos, les lavamos. Los viejitos, por ejemplo, se bañan cada dos días porque se manchan mucho. Hay que limpiar las legañitas, el culete cuando hacen sus cosillas", explica.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aquí están "totalmente sueltos y en manada y no hay jaulas". Eso significa que interaccionan todo el rato entre ellos por lo que "puede haber un conato, alguna bronquilla o así, entonces te metes y dices: llegó el comandante y mandó parar. Estamos muy pendientes de ellos".





La comida incluye postres como helados. Los helados para perros, indica Octavio, no pueden ser de cualquier cosa, "no pueden llevar lactosa, no pueden llevar chocolate. Están hechos de trocitos de carne, de alguna fruta, puede llevar un trocito de manzana, de plátano, un poquito de nuez". Y para degustarlos "tienen que ir chupando para llegar a la zona que más les gusta, que es la zona donde está la carne, o un poquito de sardina, una sardinita en escabeche pero congelada dentro del helado. ¡¡¡Ay, cuando llegan!!!. ¿Tú sabes lo buenísimo que es para el pelo?. Eso es una maravilla".





Begoña, una de las clientas

Begoña ha sido una de las primeras clientas en acudir a esta guardería. No quería dejar a su perro salchicha Otto sólo en casa. Al principio se lo llevaba a su oficina "porque mi jefe es muy bueno y me dejaba llevarlo" pero cuando supo de la existencia de esta guardería urbana no se lo pensó. Lamenta, entre risas, que Otto se haya adaptado demasiado rápido. "Hoy es el segundo día y ya no me hace caso. Ya sólo quiere estar aquí. Creo que lo echo yo más de menos que él a mí".





Begoña asegura que está "encantada" con el servicio. "Las instalaciones no pueden ser mejores. Hoy le enseñé a una persona y me dijo, parece una guardería de niños y yo, pero vamos a ver, es mi niño". A lo largo del día envían vídeos a los propietarios de las mascotas para que estén tranquilos. Y ya están pensando en hacer directos a través de las redes sociales. "Cada hora, un ratito, para que vean que está todo bien, que está todo perfecto, que están comiendo...aunque te digo que comer, comer...Lo que se dice comer no les gusta mucho comer. Lo que les gusta más es andar de trangallada", afirma Octavio.

Y ya piensan en el futuro crear un Club Social. "A veces, a través de los perros también hacemos grandes amistades o incluso, a lo mejor, puedes conocer al amor de tu vida. Imagínate que vienen dos personas que vienen con su perro y se enamoran aquí locamente. Y después, ¿qué pasa? ¿que aquí hay una boda?".

Y es que nuestras mascotas, además de ser nuestros mejores amigos, pueden ser nuestro Cupido.