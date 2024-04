¿Qué medicamentos te costará encontrar en las farmacias coruñesas?

¿Te ha pasado que vas a la farmacia y no hay el medicamento que necesitas? Que sepas que no eres el único porque siguen creciendo los problemas de suministro de cada vez más medicamentos. A día de hoy hay 860 fármacos que presentan problemas de suministro. Hablamos de antidiabéticos, antifúngicos, corticoides, del tracto alimentario e incluso colirios.

Lista de medicamentos difíciles de encontrar

Los que más cuesta adquirir en las boticas coruñesas son:

1. Antidiabéticos como el Ozempic o el Victoza

2. El Ciclochem que se utiliza para las infecciones de hongos

3. Equasym que se usa para el TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad)

4. Zaditen para personas con alergia

5. Imigran que se emplea para las migrañas

6. Fucithalmic para la conjuntivitis

7. Pylera para la erradicación del Helicobacter Pylori

La farmacéutica y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, Paula Briones asegura que durante este primer trimestre de 2024 se ha tocado "casi pico" en el desabastecimiento. De hecho, en enero se alcanzó, por el momento, el pico máximo de falta de medicamentos con un total de 957. Briones atribuye esta situación a problemas de suministro de los laboratorios, de problemas de "rotura de stock" en distintas plantas de producción de medicación. Sin embargo, cree que al ser España un país donde "más económica" es la medicación esto supone que nuestro país no sea "suministro prioritario para ningún laboratorio". La semana del 8 al 14 de abril se activaron alertas de 55 medicamentos nuevos.

¿Cómo se busca un medicamento cuando hay problemas de suministro?

Paula Briones explica que cuentan con una herramienta hecha por el Consejo de Farmacéuticos donde las farmacias cuelgan la alerta de "ese medicamento que esa persona no encuentra" para que todas las boticas que están conectadas en red contesten "casi al instante si alguno de nosotros tenemos unidades para no marear a la gente, para no hacer andar a las personas de farmacia en farmacia". Si hay ese fármaco en otras farmacia se hace una "reserva" para que acuda a recogerlo el paciente.

"Cuando es un medicamento agudo, a veces solucionamos. El problema es cuando ya se trata de una medicación para una enfermedad crónica porque puede que este mes lo encuentres y puede que te vuelvas a encontrar con el mismo panorama el mes siguiente", añade esta farmacéutica coruñesa. Si no hay solución, remiten al paciente a su médico o especialista para que les paute otro compuesto. "Muchas veces nosotros somos los que nos ponemos en contacto con los centros de salud, a veces con dificultad, porque, bueno, ellos también nos comentan que están saturados y no nos contestan a la velocidad que nos gustaría a todos", explica.

Si el medicamento no se encuentra en ninguna farmacia española se activa el sistema de medicación extranjera por el que España se pone en contacto con otros países para poder conseguir esa medicación, "siempre y cuando sea una medicación que no tiene solución y que es necesaria". "La gente puede estar más o menos tranquila", subraya. Y es que, además, se cuenta con un servicio de medicación en situaciones especiales: el mecanismo de solidaridad de la Unión Europea, en coordinación con la Agencia Europea del Medicamento.

Paula Briones reconoce que están "hartos y desesperados" de esta situación. Y es que dedican gran parte de su jornada laboral a buscar tratamientos. Es una "pesadilla", subraya, "parece que nos estamos peleando para que nos sirvan la medicación".