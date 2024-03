El potente mensaje medioambiental que lanzan al mar desde un colegio de Oleiros (A Coruña)

A esta gran vela de barco no le falta de nada. En la base, el estado actual del planeta: un barco que realiza un vertido, una tortuga contaminada o un pez en una bolsa de plástico. Del mundo sin colores se va pasando a otro panorama gracias a niños y niñas que sujetan un gran planeta. Arriba, hay especies marinas: Ballenas, una medusa, un pulpo. Y un catalejo que nos hace mirar a un futuro prometedor debajo del faro que todo lo guía, la torre de Hércules. El mensaje central: “Juntos lo conseguiremos”, en español, gallego e inglés.

La vela , colorida y enorme, 60 metros cuadrados, está expuesta en el techo de una de las dependencias del Aquarium Finisterrae de A Coruña y la han realizado escolares de 6º de primaria del colegio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz (Oleiros). Este jueves descubrían en directo el resultado de su trabajo. “¡La vela!” exclamaron muchos con emoción al mirar para arriba en la sala Maremagnum.

Mensaje medioambiental a bordo de un velero

Pero lo más importante de la vela no es el arte, sino el mensaje que va a transmitir por todo el mundo. Y es que, de momento, estará en el Aquarium, pero desde el 15 de mayo formará parte de un velero que llegará al puerto de A Coruña y que irá por todo el mundo

Este barco es el de una pintora holandesa, Hetty Van Der Linden, que surca los mares del mundo llevando mensajes medioambientales de niños y niñas de todas partes on el proyecto internacional Sail A Future. Alicia Tojeiro es una de las profesoras que ha coordinado todoy cuenta que “chega ao porto no verán e por mala sorte non atopa a posibilidade de que os nenos da Coruña pinten a vela. Vén ao Aquarium a pedir axuda para ver como se podería facer e deixar pintada a vela desde o porto da Coruña, en España”.

En la Casa de los Peces se encontró con Raquel, que además de trabajar en el museo es madre de dos niños que estudian en el Colegio de Santa Cruz. La propuesta coincidía perfectamente con el proyecto educativo del centro. El alumnado que lo elaboró forma parte de un grupo denominado Limpiamundos, un voluntariado de concienciacion ambiental que impulsa el centro escolar desde 2017 para “limpar todo aquilo que lles gusta do planeta”.

La elaboración fue emocionante y permitió poner en práctica muchas disciplinas distintas: “non é chegar e volcar o que nos apetece, senón que hai detrás unha grande reflexión” con “textos argumentativos” y disciplinas como Ciencias, Lengua o Matemáticas “para calcular canto pode pintar cada un... ten forma de triángulo, como podes ver”

Como es tan grande, tuvieron que ir al puerto de Oza a decorar la vela y estuvieron dos días repartiendo colores y diseños. “Hicimos unos dibujos en clase, escogimos los que más nos gustaban y los pintamos aquí en la vela”, cuentan algunas alumnas. Los cálculos iniciales no fueron tan fáciles de trasladar a la gran tela y tuvieron que incorporar elementos nuevos como “una estrella”.

Acción desde lo más próximo

“Va por un mundo para recorrer todo el mundo y dar el mensaje de que hay que cuidar el medio ambiente”, comentaba una de las alumnas. Lo tienen clarísimo: el futuro del planeta depende de todas las personas. “Cada cosa que hagas en tu casa: apagar la luz cuando no lo necesitas, abrir la persiana de día, tener una papelera en el baño y no tirar cosas a la cisterna, todo contribuye”, subraya Brais, uno de los estudiantes.

A lo que han aprendido en clase, pueden sumar un poco más. Durante la visita a la casa de los Peces, han recibido información sobre la biodiversidad marina pero también para concienciar de los efectos de la contaminación en el mar. Sin ir más lejos, en el mostrador se puede ver en una pecera el resultado de la recogida de pellets en una hora en la playa de San Amaro, y estos días exponen también impresionantes y detalladas figuras de peces y especies marinas realizadas íntegramente con basura encontrada en las playas y entornos marinos.

