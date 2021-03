Las farmacias de A Coruña ofrecerán test de saliva para detectar coronavirus

Las farmacias de la ciudad de A Coruña se sumarán al programa de muestreo de saliva para detectar coronavirus. Así lo ha anunciado este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

A la espera de conocer los detalles, el anuncio implicará la distribución de kits de recogida de saliva en determinadas oficinas de farmacia. En el caso de la provincia de Pontevedra, la población diana fueron personas de entre 40 y 64 años. Las muestras se analizan posteriormente para detectar la presencia de coronavirus y de casos asintomáticos.

El conselleiro de Sanidade ha anunciado que en los próximos días se realizará un cribado en la ciudad herculina a 153000 personas. A Coruña, con 225 casos por cada 100000 habitantes, es la ciudad gallega con más incidencia de coronavirus. La cifra es más del doble que los 93 contagios que registra Vigo y está muy lejos de los 55 de Lugo.

VACUNACIÓN A MAYORES DE 50

En la rueda de prensa, Comesaña ha anunciado que a partir del sábado comenzará la vacunación de 20000 gallegos de entre 50 y 55 años. Será gracias a la remesa que ha enviado en las últimas horas la empresa Astra Zeneca.

Este jueves se realizará una prueba piloto en la Cidade da Cultura para probar el sistema con 1000 personas del área sanitaria de Santiago. El sistema que se baraja para convocar a la población objetivo son llamadas de teléfono automáticas que refuerzan el envío de SMS, en las que comunican a la ciudadanía dónde y cuándo tiene que acudir para recibir la vacuna.

A partir del sábado, se extenderá esta vacunación al resto de áreas sanitarias. En el caso de A Coruña-Cee, se convocará a 4000 personas, 3700 en el distrito de A Coruña y 300 en la Costa da Morte. Como sucedió anteriormente, se empezará a convocar a los pacientes cuyo primer apellido comience por la letra H.

ARTEIXO, MIÑO Y SOBRADO SIGUEN EN NIVEL ALTO

El comité clínico ha decidido además mantener en el nivel alto de restricciones a los municipios de Arteixo, Miño y Sobrado. Son los únicos del área sanitaria de A Coruña que superan los 250 casos por 100000 habitantes. Sale de esta lista Ponteceso, que recupera la movilidad con su entorno y el resto de Galicia.

En el caso de los tres municipios en nivel alto, su movilidad está restringida a los municipios gallegos en su mismo nivel, que en estos momentos son once en total. Además de los de A Coruña, figuran en esta lista Soutomaior, Pontecaldelas, Vilanova de Arousa, Guitiriz, Lourenzá, Chantada, Mugardos y Cariño.En la práctica, esto significa que están aislados de su entorno más próximo y un vecino de Arteixo no podrá ir a A Coruña si no es por causas laborales, académicas o de cuidados.