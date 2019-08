Se jubila la mujer con más años cotizados de España y su pensión no llegará ni a mil euros

En tiempos en los que un contrato temporal es un lujo, tener 64 años de trabajo en las espaldas es casi un milagro. Son los que lleva cotizados Dolores Agra, la propietaria de Lencería Marta. Esta pequeña tienda situada en el barrio de Os Castros de A Coruña suma estos días a su letrero rojo varias cartulinas de colores con la frase “Liquidación por jubilación”.

Sin embargo, esta empresaria percibirá una pensión que no llegará a los 1.000 euros. Algo que obviamnete no le ha sentado bien: "Me indigna. Siempre había querido viajar, pero con la paga que voy a recibir no me da. Aunque mucho peor está quien no le llega ni para comer o para cubrir las primeras necesidades… Eso sí, los políticos trabajan dos años y ya tienen la vida solucionada", ha comentado al canal de televisión Cuatro.

Asimismo, desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA, su vicepresidenta Celia Ferrero ha explicado, que "lo más importante es lo que se contribuye, no el tiempo", ya que para estimar la pensión se tienen en cuenta lo cotizado durante los últimos 19 años de la vida laboral. También ha lamentado que se produzcan casos tan sangrantes como el de Dolores y apunta hacia "un fallo de pedagogía dentro del colectivo autónomo de cómo funciona nuestro sistema de la Seguridad Social y el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos)".

Además, la representante de ATA ha reconocido que "falta concienciación de que la Seguridad Social es un seguro, no un impuesto" y recordado la posibilidad de hacer aportaciones voluntarias. "En la última reforma de la Ley de Autónomos conseguimos que se permitiera el cambio de la base de cotización cuatro veces al año, por ejemplo", ha comentado. En la misma línea, ha pedido que se permita hacer ingresos voluntarios al final de cada ejercicio, "ya que el autónomo tiene miedo a subir el porcentaje de su base de cotización por lo incierto de sus ingresos".

Loli, como le conoce todo el mundo, tiene 78 años. Empezó a trabajar con 14 en otra mercería del centro de la ciudad herculina, lo que la convierte en la mujer con el historial laboral más amplio de España. “Entré ganando 150 pesetas al mes y vendiendo botones”, recuerda. Hace casi 40 años, se volvió autónoma e inició su negocio propio en la zona de Os Castros. Le puso el nombre de su hija y como Lencería Marta quedó el local. “El comercio de al lado ya era Loli”, asegura. No obstante, le quita hierro a la decisión: “quieres empezar bien y el nombre es lo de menos”. Empezó “con poquita mercancía para trabajar”, pero la clientela estaba asegurada. “Eran otros tiempos, no como ahora que el comercio pasa muchas dificultades”, lamenta.

Tan dilatada experiencia laboral le valió a Loli la concesión de la Medalla al Mérito en el Trabajo. Se la dieron en 2016 cuando llevaba 61 años trabajando. “Creíamos que era una broma. Nos dijeron que llamaban del ministerio de Trabajo de parte de Fatima Báñez. Mi hijo cogió y contestó con otra broma”. No lo era. La ceremonia era en dos días en Madrid, y aunque al principio Loli se resistía a ir “porque soy muy tímida”, finalmente sus hijos la convencieron. “No me pesó porque me sentí muy bien y muy arropada”, valora.

¿Por qué Loli se jubila ahora? “Porque algún día tenía que ser”, afirma. Esta mujer, no obstante, no se alejará mucho de su negocio de la avenida de A Pasaxe, porque vive justo enfrente. De momento, lo verá cerrado “una temporada”. En principio sus hijos tomarán el relevo tras el mostrador de este pequeño comercio, para alegría de la clientela. Vecinas del barrio que ahora “son amigas, como una familia”, con las que ahora tendrá más tiempo a tomar café. “Soy muy cafetera, es mi vicio”, confiesa. Lo de viajar, lo pensará “sobre la marcha”. Loli no tiene grandes planes para disfrutar de su merecida jubilación y aunque se encuentre “muy bien” lo primero será “descansar muy poquito” tras 64 años de trabajo.