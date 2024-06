Inés Rey, sobre el Mundial de Fútbol 2030: “Es complejo. Ilusiona, pero no es fácil”

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha estado en COPE Coruña con un balance de su segundo mandato. En unos días, se cumple un año desde que accedió a la alcaldía de A Coruña por segunda legislatura consecutiva.

En la entrevista con la jefa de informativos de COPE Coruña, Eva Iglesias, la regidora se ha referido a asuntos como la transformación de los Cantones, la construcción de viviendas en los muelles desafectadods, el San Juan o el Mundial de Fútbol 2030. Esta es la entrevista, que puedes escuchar íntegra AQUÍ:



- Ignasi Beldas es el nuevo Director General de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia artificial. El Consejo Rector de la Agencia acordaba su nombramiento esta mañana. Inés Rey. Buenos días, bienvenida

¿Qué tal? Buenos días, Eva, muchas gracias.

- Bueno, un pasito más, ¿no? Este nombramiento para que sea una realidad la AESIA

Un pasito más y ya el el impulso final con la elección de Ignasi como director después de un proceso selectivo en el que se presentaban 108 candidaturas. Es una persona con un currículum muy solvente, con una experiencia acreditada tanto el sector público como en el privado, que tiene el gran reto de poner en marcha la primera Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial de Europa, que es esta y que estará en el edificio de la Terraza a partir de ahora.

El día 19 firmo ya el convenio con el Ministro Escrivá que vendrá a A Coruña. Después,hay que elegir el siguiente nivel directivo y SE inicia el proceso de selección de las primeras personas que empezarán a trabajar en la Agencia para que esté funcionando ya finales de verano. A inicios del mes de septiembre estará a pleno rendimiento.



- El Ministro viene cuando se cumple un año de su investidura como alcaldesa en este segundo mandato, ¿cómo se le ha pasado este año?

Sí pues, yo casi cuento desde el sábado 15 que hace 5 años que tomé posesión y por lo tanto es el el primer año deñ segundo mandato. Una continuidad en la que los coruñeses nos dieron su confianza, donde hemos implementado un nuevo modelo de ciudad, una transformación urbana. En este segundo mandato afrontamos lo que yo denomino la segunda gran modernización de A Coruña.

En este primer año, que ha sido además muy intenso porque porque no ha habido transición, hemos continuado trabajando igual que veníamos haciendo. Por ejemplo, con esas 156 actuaciones en los diferentes barrios gracias a los fondos Next Generation. Estamos haciendo actuaciones, como digo, en todos los barrios de la ciudad, unas inversiones que llegan a todos los vecinos de de A Coruña, en una política de proximidad, de cercanía y, sobre todo, de atención a lo que es la médula espinal de la ciudad.

Por ejemplo, destacar los 11 millones de euros que se están invirtiendo en Xuxán o los 10 millones de euros que se están invirtiendo en el barrio de Monte Alto en la reforma del mercado, de la Plaza y de la Escuela Infantil

Pero además, es el año de pensar en el futuro de A Coruña, en afrontar la mayor transformación urbana que va a sufrir la ciudad en el siglo XXI, que es la transformación de la fachada marítima, donde A Coruña ha liderado ese gran acuerdo entre diferentes administraciones para poder desarrollar de manera consensuada y ambiciosa esa transformación que va a tener lugar en el puerto. Como fase cero, ayer presentábamos el proyecto de remodelación de Cantones, que será la puerta de entrada al puerto y que empezó a implementar después de la pandemia. Hemos hecho un proyecto muy cuidado, con más detalles y también hemos puesto en marcha en este primer año el plan estratégico 2030-2050 que va a dirigir Isabel Pardo de Vera, en el que se van a sentar las bases de cómo queremos que sea la ciudad. Un modelo que, como digo, es reconocible, es reconocido y que además es ejemplo de modelo de progreso, de avance y de construcción de una ciudad.

Hemos querido hacer una ciudad moderna, que a la vez sea sostenible, que sea humana, que esté pensada para las personas, con actuaciones en todos los barrios, con un modelo de Bienestar Social y de protección, para que nadie quede atrás en ningún momento y ante ninguna crisis, ya sea una crisis energética, una crisis económica derivada de la pandemia o cualquier otra eventualidad que venga. Y también hemos querido posicionar a la ciudad como referente en grandes eventos culturales, musicales... Cada vez atraemos a más gente como con el Congreso de Medicina General y de Familia, donde vendrán 2500 personas con acompañantes. Es decir, va a estar la ciudad llena de gente con un retorno económico importantísimo. Todo eso hace que la ciudad sea una potencia, nuevamente y que sintamos otra vez ese orgullo de ciudad, esa ambición necesaria para seguir creciendo hacia el futuro.

- En líneas generales, hablando de esa fase cero, ¿cómo vamos a ver los Cantones dentro de unos 2 años?

Lo vamos a ver desde dos perspectivas, la histórica, es decir, aquella que respeta nuestro patrimonio histórico, y una configuración original, poniendo en valor los jardines de Méndez Núñez y ese gran paseo central de la ciudad. Y lo la vamos a ver con una mirada hacia el futuro, porque será la gran puerta de entrada al puerto interior. Es una remodelación que está muy trabajada, muy pensada, donde los arquitectos y la ingeniería que se encargaron del proyecto han pensado hasta el más mínimo detalle. Desde la forma de los bancos a las farolas. Va a haber una continuidad entre la intervención que se hizo en la calle Compostela y hasta hasta la Subdelegación del Gobierno ganamos espacio para las personas, mantenemos la circulación de tráfico y de autobuses y ponemos en valor el gran patrimonio cultural que tenemos con las la recuperación de las entradas originales a los jardines.

Tenemos un gran espacio peatonal con bancos y senda verde en la zona de los Cantones, donde ponemos en valor el Obelisco como elemento central, eliminando elementos que ahora son de ornato, pero distorsionan un poco toda esa configuración. Tenemos espacio para el transporte y tenemos espacio para una senda ciclable en ambos sentidos. Además, se encuentran en buen estado de salud después de haber terminado con el botellón en el primer mandato hace 4 años. Va a durar porque yiene una ejecución de en torno a 24 meses, pero va a devolver todo el esplendor a lo que va a ser la puerta de entrada, el gran desarrollo urbanístico y urbano de la ciudad: hacia el puerto.





- Ese skyline esa fachada marítima que decía que fruto de ese acuerdo va a ser consensuado. ¿Qué planteamientos hay sobre la mesa? ¿Qué se puede hacer ahí?

Tenemos un espacio inmenso y por lo tanto, tenemos el gran reto del siglo XXI, que es acertar y no pararnos. Es decir, esto ya ha empezado a caminar con la firma de ese protocolo, con el acuerdo de todas las administraciones, pero va a implicar a toda la sociedad. A Coruña tiene que participar en cómo quiere ser de mayor, cómo quiere que sea ese futuro y por lo tanto, hay que hacerlo con una mirada de luces largas. Porque esto yo lo he dicho el día que que presentamos ese protocolo. Esto trasciende al a un mandato, a dos mandatos. Trasciende a las personas que estamos en ese momento en diferentes responsabilidades en las administraciones. Tiene que ser un proyecto de ciudad y hay que hacerlo con ambición, esa ambición sana que nos caracteriza a los coruñeses, con ese orgullo de ciudad sin hacer planteamientos cortoplacistas o reduccionistas.

Cuando voy por la calle me ilusiona, que hay gente que me para y me me da ideas. Y además son ideas siempre grandiosas,¿ no? 'alcaldesa hay que hacer como la ópera de Sidney o el auditorio de tal o el gran Museo...'. Los ciudadanos esperan algo grande, algo ambicioso y algo potente, y nosotros tenemos que estar a la altura.

- En esa fachada marítima, en la zona de San Diego, ¿podríamos decir que va a haber un nuevo barrio?

Es que va a haber un nuevo barrio en la ciudad de un tamaño inmenso. Normalmente esto se calcula en campos de fútbol. Yo no tengo esa visión espacial para decir cuantos Riazores van a la fachada marítima pero desde luego que son muchos metros cuadrados para desarrollar una nueva ciudad donde hay que compatibilizar los diferentes usos que se le den a las zonas.

De entrada, hemos garantizado la titularidad pública de los terrenos, que era algo importante, y también la viabilidad económica del puerto y de la autoridad portuaria, pero ahí cabe seguir potenciando sectores como el de la pesca con con nuestra lonja. Cabe pensar en dotaciones, dotaciones básicas para cualquier barrio, pero también dotaciones de nivel, es decir, proyectos ambiciosos.Por supuesto tiene que haber una zona residencial porque quien le da vida a los barrios son los ciudadanos. Tú no puedes pretender tener un barrio en el que solo haya dotaciones públicas que cierren a las 20h de la tarde y luego se vacíe de gente. Las personas son las que le dan vida a los barrios y para eso es evidente que hay que hacer zona residencial también. Eso creo que a día de hoy es algo que nadie discute. Luego se hablará en la comisión que va a ser la encargada de desarrollar eso cómo se hace: ¿Habrá vivienda protegida en régimen de alquiler? ¿vivienda libre, alturas, extensión..?. Eso ya se irá viendo, pero de entrada no vamos a cerrarnos a ningún planteamiento ni vamos a ir con apriorismos a esa a esa comisión.

- Hablamos del San Juan, que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué operativo se ha organizado?

Como todos los años, hemos diseñado un operativo de seguridad donde más de 650 personas van a velar porque podamos disfrutar todos de una noche tranquila, una noche festiva, fiesta de interés turístico internacional. Yo creo que una de las celebraciones, por no decir la más importante, en la ciudad. Tenemos un operativo coordinado como siempre por el área de seguridad ciudadana del ayuntamiento. Lo hacemos con nuestra policía local, bomberos, Protección Civil, voluntarios de Protección Civil, también servicios de emergencias, sanitarios. Con todas las administraciones con competencias implicadas tendremos dos lanchas de salvamento, 12 cámaras de videovigilancia, dos drones y luego también un operativo de voluntarios que colaboran esa noche y los 3 puntos violeta móviles en la zona de las playas. Es un dispositivo que va a durar desde la tarde anterior, desde el día 23 hasta bien entrada la mañana del día 24.

A partir de las 19h H de la tarde se corta el tráfico en el paseo marítimo como todos los años y a partir de las 22h de la noche estará prohibido el baño. Como siempre repartimos madera para que sea todo en condiciones de seguridad. Evitemos bajar carros de la compra, sofás, somieres o madera con puntas, que eso siempre es un peligro. Habrá madera y habrá madera para todos.

También habrá un servicio especial de autobuses. Estarán reforzadas las líneas hasta las 2:30 h de la mañana con mayores frecuencias hacia la Plaza de Pontevedra por la afluencia de gente para evitar que la gente baje en coche y se colapse todo, que tengan ese servicio que se amplía desde las 3:30 H de la mañana hasta hasta el inicio del servicio normalizado a las 6.





Habrá que dejar la playa porque entran los servicios de limpieza a recoger y además hay que hacerlo diría que casi en tiempo récord, porque este año la pleamar es a las 6:39 H, 'por lo que vamos a hacer todo lo posible para que en 40 minutos podamos limpiar los arenales. Lo hago todos los años, pero este año un poco más, un llamamiento a que recojamos en la medida de lo posible todos los residuos que estén en la playa

- ¿Va a dar tiempo?

Si todos recogemos aquello que consumimos y lo depositamos en en todos esos contenedores que se van a poner a lo largo del paseo marítimo para reforzar la recogida, será más fácil que entren los servicios de limpieza y sobre todo evitaremos una contaminación en nuestras playas y en nuestros arenales. Con la concienciación ambiental que tenemos todos en general en nuestro día a día, en San Juan no puede ser menos. No es difícil llevar una bolsa y meter los residuos, las botellas, los vasos... lo que uno consuma.

Por supuesto, habrá falla y fuegos artificiales. A partir de las 12:20-30h, una vez que ya esté la falla ardiendo y los fuegos, habrá un concierto gratuito en el Palacio de los deportes de Mikel Erentxun.

- A Coruña quiere ser una de las sedes del Mundial 2030. No hay que esperar al mundial porque los deportivistas quieren más gradas. Hay una lista de espera impresionante para abonarse y no sé si es viable a día de hoy esa ampliación

Sí que queremos ser sede del Mundial. Por eso nos hemos presentadocon esa candidatura, con un proyecto muy ambicioso de reforma y ampliación del estadio de Riazor. No únicamente con vistas al mundial, que también, pero también pensando en el futuro. En este caso entendíamos que el estadio de Riazorm por el enclave en el que se encuentra por las dimensiones que tiene actualmente, se merece aprovechar esa candidatura del Mundial para presentar un proyecto de reforma y ampliación que nos permita albergar grandes eventos de carácter deportivo, pero también otro tipo de eventos de carácter musical. Hay artistas internacionales que solo actúan en sitios con un determinado aforo. Por menos aforo no vienen y en este momento esa ampliación nos permitiría ser parada en giras internacionales

Y, por supuesto, para dar respuesta a algo que es que es una realidad innegable, como como es la gran afición que tiene el Deportivo. Con la gran afluencia de aficionados que acuden cada fin de semana al estadio vemos y notamos que se queda pequeño en cierto modo, es decir, en. Estamos en el ranking más alto de asistencia a fútbol, por cierto, jugando en fútbol no profesional. No me quiero imaginar ahora en Segunda y lo que va a ser cuando cuando asciendan no, pero ahí está esa lista. Es verdad que ha habido algunos posicionamientos en contra de esa inversión, que nos vamos a gastar esto o para qué vamos a invertir esto en una reforma. Aunque solo fuera para dar respuesta a las peticiones de los deportivistas, ya se haría necesario. Vamos a esperar a que se decidan las sedes del Mundial. Es complejo, ¿eh? Ilusiona, pero no es fácil.

- ¿Si le pregunto a día de hoy, qué probabilidades ve de que sea sede?

Yo no tengo todavía el don de adivinar el el futuro. Lo que puedo garantizar es que nosotros hemos presentado un proyecto ambicioso y que cumple los requisitos y las expectativas que se esperan. Además, hemos tenido apoyo de todos los ayuntamientos de la provincia, con sus propias instalaciones, con sus servicios hoteleros, que no solo se ha analizado la posible reforma del estadio, se ha analizado los accesos, las comunicaciones, las plazas de hotel, los campos de entrenamiento que puede haber o campos de fútbol que puede haber en poblaciones cercanas para dar soporte a las selecciones que estuvieran aquí en caso de que nos eligieran,

Pero es cierto que competimos con ciudades, proyectos igual de ambiciosos que el nuestro y también muy potentes. Hay una dura lucha por por ser sede del Mundial y no solo en España, quiero decir, se juega en más países, con lo cual las posibilidades se limitan. Hasta el finalmantenemos la la esperanza, porque además, como digo, vamos con un proyecto muy ambicioso, muy potente y que a quienes nos han venido a ver para conocerlo les ha gustado. A partir de ahí son otros los que toman la decisión y por lo tanto habrá que esperar.