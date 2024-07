La huelga de basura en A Coruña complica la vida de personas con problemas de movilidad: “Resbala...

Más de dos semanas lleva la ciudad de A Coruña con la basura en sus barrios. Las consecuencias de la huelga de brazos caídos en el servicio de recogida cada vez afectan más a la ciudadanía. Hay calles por las que es difícil pasar por las bolsas acumuladas y los desperdicios esparcidos. Pero esa dificultad se traduce en un escollo imposible en ocasiones para personas con problemas de movilidad.

Llevar la basura a casa

Es el caso de Mónica. Se mueve en silla de ruedas y desde el inicio de la protesta tiene que pensar en rutas alternativas en su rutina diaria, que incluye algunos de los barrios con menos recogida: “tienes que ir con especial atención”. Ya no es solo que la silla no quepa por las aceras y tenga que invadir la calzada para poder continuar, es que se lleva los residuos sin quererlo. “Se nos complica mucho más”, lamenta.

Se encuentra con basura que invade “prácticamente toda la acera” y a veces tiene que cruzar para poder pasar. Además, “la porquería que está en el suelo yo me la llevo a casa. La gente en silla de ruedas nos la llevamos a casa, no podemos dejar las las ruedas fuera”.

Peligro de resbalones

Ella va en silla motorizada y suele tener alternativas, pero alerta de la situación de personas con bastones o andadores. Los residuos tirados en las aceras son peligrosos porque pueden dar pie a resbalones. “Una persona con andador no tiene opción de poder elegir itinerarios alternativos o por ejemplo una persona con bastón resbala por la suciedad en el suelo, sobre todo cuando se pega y lleva tiempo”, comenta.

Por eso, suma su voz al llamamiento general a que se solucione “pronto" este conflicto: “Desconozco cuál puede ser el punto de encuentro pero bueno, que se intente y que no lleve más tiempo”, expresa. Recuerda “el calor que está haciendo” y concluye: “No nos lo merecemos, una ciudad tan bonita como es Coruña”, concluye.

Sigue la recogida irregular sin emergencia sanitaria

La madrugada del miércoles los porcentajes de recogida han vuelto a ser bajos. Solo han superado el 50% en Os Mallos, con 7 de cada diez contenedores recogidos. En general rondan entre el 30 y el 40% excepto en O Castrillón, Sagrada Familia y Os Castros, entre un 10 y un 15%. Ahora, uno de los puntos en los que más se evidencia la falta de recogida es en los puntos de reciclaje de cartón y vidrio, acumulados en toda la ciudad, incluso en la zona centro.

Cartón sin recoger en la Plaza de Vigo

El Ayuntamiento no descarta declarar la emergencia sanitaria ante esta situación, aunque de momento centra los esfuerzos en pedir a la concesionaria que negocie sin chantajes con la plantilla. Seis asociaciones vecinales se manifestarán el viernes 17 en la Plaza de María Pita. Instan a la ciudadanía a no pagar la tasa de residuos mientras no se resuelva esta situación.