La foca Oza se asienta en A Coruña

Un visitante inusual ha llegado a A Coruña estos primeros días de 2024. Se trata de una foca que se ha acostumbrado a frecuentar la ensenada de Oza. El último avistamiento ha sido esta misma mañana de jueves, cuando estaba tomando el sol tranquilamente en un pantalán.

Un ejemplar inusual

Desde el Centro de Estudios de Mamíferos Mariños (Cemma) la tienen fichada. Se trata de una hembra, de tamaño grande, que podría pesar unos 80 o 100 kilos de peso. Es normal verlas en esta época por la costa. Lo que no es tan habitual ver ejemplares adultos.

“Normalmente, nesta época, desde decembro a abril, todos os anos se rexistran exemplares de lobos mariños, pero son exemplares xuvebís de menos de tres meses”, cuenta Alfredo López, biólogo del Cemma. Este ejemplar, resalta “non cumpre estes requisitos”.

Llevan haciendo un seguimiento al mamífero desde el 30 de diciembre, cuando fue detectada por primera vez en Burela (Lugo). Desde entonces, se mueve por la costa gallega pero pasa mucho tiempo en A Coruña. De ahí que la hayan bautizado como 'Oza'.

Vídeo Vídeo de la foca 'Oza'. Autor: EloyTPVídeo de la foca 'Oza'. Autor: EloyTP





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En busca de alimento

¿Qué es lo que lleva a una foca a acercarse tanto a tierra? “Non sabemos exactamente os motivos por que este exemplar tamén chega neste momento pero posiblemente teña relación cos mesmos motivos de por que aparecen o resto dos lobos mariños en esta época: buscando alimento”, explica.

Algo que ha llamado la atención en las fotografías que se han hecho públicas es que la foca tenía una tonalidad verde. “Son algas verdes e iso o que nos indica é que o animal vén navegando en superficie con moitos ratos tomando o sol”, cuenta. La luz solar hace que las algas se asienten “igual que fan nas rochas, é coma se fora unha rocha aboiando e as algas se sitúan enriba dela”.

Mejor verla de lejos

En caso de ver a 'Oza', lo mejor es no acercarse “e moito menos tocarlle”. Por su bien... y por el nuestro. “Os lobos mariños son moi agresivos e poden trabar”, subraya. Es importante que se le haga un “seguimiento” pero sobre todo, “que esté o máis tranquila posible” “Temos malas experiencias con lobos mariños grandes, porque os cans nas praias son un gran problema para eles”, afirma, con casos “incluso onde foron expulsados das praias con paus e con cans”.

La recomendación si la vemos es avisar al Cemma pero tampoco intentar rescatarla. El animal también sabe protegerse “se temos que facer as nosas actividades e pasamos polo seu lado ela se bota á auga”,

La presencia de focas en la costa coruñesa no es algo nuevo. Para muestra, cuenta Alfredo que “no século XVI, o cardenal Jerónimo del Hoyo nos dicía que na Coruña había o que eles chamaban peces chamados humanos”. Relata que “consideraba que eran humanos que vivían no mar. E entoces, eles se decía, 'por si son cristianos, den pan'. Entendes? É a primeira proclama ecoloxista non seculo XVI donde un señor non recomendaba matalos a paus... e estaba falando das focas”