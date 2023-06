Dos juicios por delitos sexuales en Galicia cada semana

Las audiencias de Galicia acogen cada semana casi dos juicios por delitos de abusos o agresiones sexuales. Casi 7 de cada diez víctimas son menores de edad.

Son datos de la memoria judicial de 2022 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Refleja que el año pasado se registraron cerca de un centenar de denuncias por agresiones o abusos sexuales. En la mayoría de los casos, casi 9 de cada diez, tenían una relación previa con los acusados, casi siempre de su círculo familiar.

Pero no solo las víctimas son niñas y adolescentes. También hay más agresores sexuales que no alcanzan la mayoría de edad. Así lo reconocía el presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, que no han “detectado” una mayor incidencia de agresiones en grupo, pero sí “un aumento en infracciones penales por parte de menores”. Sería “correlativo” con el que se da en “delitos de contenidos sexuales de los mayores de edad”.

LEY DEL SOLO SÍ ES SÍ

Los delitos sexuales que aumentan y el castigo de los ya cometidos se reduce. En Galicia, se han rebajado las penas a 55 agresores en aplicación de la ley del "solo sí es sí". Son casi la mitad de las 114 peticiones de revisión, que se denegaron en 59 ocasiones.

El presidente del tribunal cree que la ratificación por parte del Supremo de estas revisiones a la baja ratifica “lo que ya se estaba haciendo en Galicia”, algo avalado por el “Código Penal, en el artículo 2, apartado 2”, es decir, el que establece que solo tendrán efecto retroactivo las nuevas leyes penales que favorezcan al reo.

IMPLICACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Preocupa también la violencia machista, con un aumento del 12,3% en las denuncias respecto al año anterior. Las presentadas rondan las 7.000. Entre las hipótesis de este aumento, el tribunal no descarta que hayan “aflorado más” casos antes silenciados.

Para ayudar en la lucha contra la violencia a mujeres, el responsable del alto tribunal gallego ha pedido un refuerzo en el personal del Imelga para agilizar los expedientes que afectan a personas vulnerables. Pero, sobre todo, reclama un replanteamiento social , especialmente por el 20% de jóvenes que niega la existencia de violencia de género.

“Esto no se trata de algo ocasional o aislado” sino, según Castroverde, de “un machismo cultural y estructural de muchos años”. Por ello, “aunque las medidas punitivas son precisas y necesarias”, aboga por que la sociedad aspire a que estos hechos no se produzcan”.

Cuando los procedimientos llegan al ámbito judicial,el daño ya es irreparable. Los jueces somos un instrumento de transformación social,pero con solo nuestra actividad no podemos eliminar esta lacra”, sentenció.

EL IMPACTO DE LA HUELGA

El año pasado los juzgados y tribunales gallegos registraron más de 333.000 nuevos asuntos, casi un 3% de aumento. Cada tribunal de media, resolvió 1200. Quedaron pendientes unos 167.000.

Está por ver cómo afecta en 2023 a estos balances la huelga de letrados judiciales, que ha dejado 18000 asuntos suspendidos. Castroverde entiende que los tienen que reabsorber los propios juzgados y que la normalidad se alcanzará como en la huelga de 2018, en un plazo de entre uno y tres años. Es contrario a medidas de refuerzo que impliquen cargar de más trabajo a jueces y fiscales.

Es el caso de la propuesta de celebrar juicios por las tardes. “Es una idea que aparentemente es novedosa y interesante,pero completamente irrealizable desde la perspectiva del rigor que nosotros necesitamos”, aseguró. Cree que “no podemos abrir los juegos por la tarde para celebrar juicios” y que “jueces y juezas no puedan estudiar, no puedan trabajar, no puedan preparar los asuntos, no puedan dictar las sentencias” o que la abogacía tenga que “pedir suspensiones de juicios por coincidencia de señalamientos”.

MÁS JUZGADOS Y JUECES

Lo que sí pide es más personal y salas. Ve que los tres nuevos juzgados de dispuso Galicia no son suficientes.”A este ritmo en Galicia no vamos a alcanzar ni siquiera a medio plazo el número de juzgados necesarios”, afirmó. Son nueve los que solicitan actualmente. En A Coruña lo más urgente es reforzar Penal y Primera Instancia

Pese a todo, el presidente del TSXG considera que la justicia en Galicia goza de una "buena salud" gracias al trabajo de los jueces y todos los actores judiciales. Tilda, eso sí, una anomalía “con la que tenemos que vivir” la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial