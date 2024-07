La desagradable sorpresa que se encontró una familia en su chalé de A Coruña: “4000 euros”

De preparar el chalé para celebrar San Juan a tener que pasar las vacaciones entre abogados y juicios. Esto es lo que le ha pasado a una familia que, de la noche a la mañana, se encontró su casa de verano de Cambre (A Coruña) con un okupa, un joven desconocido que se adueñó de la casa.

Lo que cuenta Raúl Pérez, el abogado que lleva el caso, parece de película. La persona afectada “está preparando la casa para la época estival, para disfrutar todo el verano con su familia, para pasar el el cumpleaños de su nieto, en su propiedad, preparando el jardín... preparando todo lo que hace falta en una casa”. Cuál fue la sorpresa que un día acude “con total normalidad a la vivienda y se encuentra con una cadena con candado”, cuenta. En el interior, había una persona que no conocía.

El afectado llamó a la Guardia Civil, que identificó al presunto delincuente. El hombre se negó a abandonar la vivienda, y no solo eso. Al día siguiente, le entregó a un vecino un documento en el que pedía 4000 euros por abandonar la casa. Lo que pedía era indemnizar a la persona que estaba dentro eh para que abandonara la casa, es decir, estaba solicitando dinero para irse de esa vivienda en concepto de gastos de traslado”

La nevera llena

La casa no estaba abandonada ni vacía. El okupa se encontró hasta la nevera llena, ya que estaba preparada “para ser utilizada ya toda la temporada estival, es decir, para echar una larga temporada en ella”. Estaba el jardín arreglado y, además, era “perfectamente habitable con todo lo necesario”.

Este jueves se celebrará el juicio por esta intrusión. El inesperado inquilino está siendo investigado por un delito de usurpación, pero podrían sumarse más. ”Puede suceder que al final el tipo delictivo que se aplique sea o allanamiento de morada o también el de extorsión porque se está exigiendo una cantidad de dinero para abandonar la vivienda”, explica el letrado.

Más casos de okupaciones estivales

No es algo habitual, pero no es la primera vez que este despacho de Lugo se enfrenta a un caso de este tipo, en casas que no están, ni mucho menos, abandonadas, cuando se acerca la temporada estival. Concide “cuando las viviendas pues empiezan a estar más preparadas para ser utilizadas” En ese lapso de tiempo “estamos viendo que es cuando se aprovecha el momento para instalarse e intentar incluso sacar tajada por ello”, explica.





Las penas en estos casos podrían ir desde una multa hasta penas de prisión de cuatro años en caso de allanamiento con violencia. Lo peor es lo que duran estos procesos. Por lo de pronto, esta práctica ha arruinado las vacaciones de esta familia, que no sabe ni siquiera si podrá disfrutar de su casa a finales de verano, en caso de ganar el juicio.