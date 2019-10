A Coruña declara la guerra a la doble fila

Tras declarar la guerra al botellón, la alcaldesa de A Coruña anuncia su próxima batalla: la doble fila. La Policía Local pondrá especial incidencia en los estacionamientos indebidos en su trabajo diario. Un tipo de aparcamiento, dice Inés Rey, que es un “mal endémico” de la ciudad herculina y que ha alcanzado “niveles intolerables para una ciudad como esta”

No será una campaña puntual, sino un trabajo “permanente” del 092. La vigilancia a los aparcamientos no autorizados será una de las prioridades de todas las agrupaciones de la Policía local, no solo las de tráfico, en todos los barrios y también en horario nocturno. Seis motoristas reforzarán estas labores, en las que también participará el Automóvil de Vigilancia Integral (AVI), el famoso “multamóvil”.

Entre las zonas más afectadas por la doble fila, la regidora destaca Juan Flórez o entornos comerciales como Cuatro Caminos, Ramón y Cajal o la Plaza de Lugo, pero insiste en que el trabajo se extenderá a toda la ciudad. La vigilancia contemplará todos los estacionamientos indebidos, como los coches que aparcan en paradas de bus, isletas, pasos de cebra, portales, áreas de carga y descarga o en lugares reservados para personas con movilidad reducida.

“Yo hago un llamamiento a todos aquellos conductores y conductoras que hacen uso de estas malas prácticas para que sean erradicadas”, aseguró la alcaldesa. Avanza que se evitará en lo posible la sanción pero expresó que no tendrán “ningún problema en ejercer la potestad sancionadora cuando así se requiera para poner fin a este tipo de prácticas incivicas que ponen en riegso la circulación y, sobre todo, la seguridad”.

La sanción tipo por aparcamientos indebidos asciende a 200 euros. 100 si la sanción es leve y 500 en los casos más graves. EN 2018 el Ayuntamiento de A Coruña impuso más de 42.000 multas por aparcamientos indebidos e invasión de zonas restringidas a la circulación, como es el caso de La Marina.