La Casa de las Ciencias de A Coruña celebra 35 años de amor por la divulgación

Han pasado 35 años desde que los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, descubrieron la placa de un palacete de Santa Margarita convertido en un templo de la ciencia. Este lunes, 1 de junio, se celebra el trigesimoquinto aniversario de la inauguración de la Casa de las Ciencias de A Coruña.

Antes de su llegada, la ciencia era algo lejano. Lo recordaba en COPE el actual directo de los museos científicos coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, que cree que el recinto “cambió totalmente la percepción que tenemos de la ciencia”.

“Ese tipo de museos lo que hicieron fue abrir en canal cómo son los procesos que hacen posible la ciencia”, ha explicado en declaraciones a COPE. Y es que revela procesos que van desde “la experimentación”, pasando por “la duda de datos que no son muy claros” o “esa sensación de eureka”.

Generaciones de coruñeses han experimentado la ciencia con espejos que hacen volar, han aprendido cómo funciona el magnetismo o han descubierto cómo encontrar la Osa Mayor. La Casa de las Ciencias de hoy no tiene nada que ver con la de 1985 pero sí tiene en común tres cosas.

El recinto conserva solo dos elementos desde su inauguración: el péndulo de Foucault, que demuestra cómo la Tierra gira, y el Planetario. Y tampoco ha cambiado, según Pérez Maldonado, “la ilusión de los que trabajamos allí por acercar la ciencia a los ciudadanos de forma divertida e interesante”.

Este 35 aniversario se ha tenido que celebrar de forma atípica, con un pequeño acto frente a la Casa de las Ciencias todavía cerrada al público. En él ha estado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el concejal de Cultura, Jesús Celemín, y miembros de la corporación, además del director de los Museos Científicos.

La regidora ha entregado una placa conmemorativa al personal más representativo del museo desde su inauguración, en 1985. Entre ellos está su primer director, Ramón Núñez Centella, destacado por el Ayuntamiento como el “gran artífice” del éxito del recinto. “Entendió que un museo, más que dar respuestas, debía de hacerles preguntas a los visitantes”, destacó Inés Rey.

También han rendido homenaje a Elena Rilo, Jesús Prado -quien cambió la conserjería de un colegio por la de un museo- y el arquitecto Felipe Peña, que ideó la transformación del palacete, un esqueleto de hormigón hace tres décadas, en una casa para la divulgación. Los asistentes a este acto, celebrado con mascarilla y distancia de seguridad, han tenido una mención especial a Juan Carlos Medal, ‘Jaitos’. Él fue quien, durante muchos años, le puso voz a las proyecciones del Planetario.

La celebración de esta efemérides tendrá que ser virtual. Los Museos Científicos comparten este lunes distintos contenidos con el hashtag #35CasaCiencias para conmemorar la efemérides. puesto que todavía no se sabe cuándo podrá reabrir las puertas el museo. Al ser interactivo y basado, en gran parte, en el tacto, el responsable de la red museística calcula que será en los últimos momentos de la desescalada.

�� ANIVERSARIO CASACIENCIAS | 35 anos despois, a Casa das Ciencias conserva a súa esencia no corazón e o cerebro do museo: o péndulo de Foucault e o planetario Zeiss.



GRAZAS as persoas que nos visitastes neste tempo, e ás que viredes!#35casacienciashttps://t.co/Axr5nR3jqD