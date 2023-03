Bisila Bokoko (emprendedora): "El mejor negocio del mundo es hacer el bien"

Bisila Bokoko es una mujer emprendedora que no lo ha tenido fácil. Ser mujer y negra no le abrió precisamente las puertas del éxito pero ella asegura que lo que, en principio, tendrían que haber sido problemas ella los convirtió en oportunidades. Esta mujer de negocios, emprendedora, filántropa, una de las profesionales más influyentes en el mundo de los negocios en Estados Unidos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio España-EEUU en Nueva York ha elegido ASCEGA para presentar en Galicia su primer libro “Todos tenemos una historia que contar”. Podremos escucharla este martes, 14 de marzo, a partir de las siete de la tarde.

¿Detrás de esas etiquetas sociales quién es Bisila Bokoko?

Yo soy sobre todo madre, esposa, hija, hermana, amiga. Una persona normal y corriente, hija de emigrantes africanos que tuvo la suerte de nacer en España y tener acceso a una educación privilegiada. Soy una soñadora empedernida y he podido lograr mis sueños a base de muchísimo esfuerzo, con muchísimas caídas, también con muchos fracasos detrás a mis espaldas y aprendizajes. Soy una persona que quiere seguir soñando.

¿Por qué quiso contar ahora su historia?

Yo creo que siempre me ha gustado escribir. Yo empecé a escribir desde que tenía siete/ocho años. Ya escribía obras de teatro que trataba de representar con mi hermano. Siempre me gustó tener un lado creativo, y había tenido muchos intentos de escribir hasta que en la adolescencia fui como dejándolo porque mis padres ponían mucho hincapié en que estudiara mucho, mucho, mucho para tener una vida mejor a la que ellos habían tenido. Entonces fui como aparcando esa parte de mí. Y siempre desde los doce años lo que he hecho es escribir un diario que creo que ha mantenido mi salud mental de una manera u otra, ha sido una gran terapia para mí escribir. Y cuando empecé a hacer conferencias, en el año 2014, cuando yo me presentaba en las agencias de “speakers” siempre me decían: “oye y ¿tu libro?, ¿no tienes un libro?” porque casi todos los conferenciantes, por no decir todos, tienen un libro y esto les da credibilidad y son expertos en algo. Yo tenía mucha inseguridad y no lo hacía y me he sentido segura gracias a que la editorial, realmente mi editora, fue la que me contactó cuando vió una entrevista mía en “Aprendemos juntos” del BBVA. y me dijo “oye tú tienes mucho que decir y estaría fenomenal que escribieras un libro”. Así que, yo creo que muchas veces tú no ves esa capacidad de poder hacer las cosas hasta que alguien no te lo dice. Y cuando cogí confianza, empecé y me di cuenta de que muchas de esas historias que yo tengo podrían servir a otras personas. Las historias son universales. Al ser humano desde que es ser humano nos ha gustado contar historias así que el libro va de eso.

¿Escribir su historia le hizo reflexionar sobre esa propia historia?





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sí, yo creo que para mí ha sido un trabajo muy terapéutico. Reflexionando sobre todo, desde mis principios, cómo mi familia llega a España, por qué llega a España, cómo ha sido mi infancia siendo una persona que era la única niña negra en todos los colegios, en las universidades, cómo enfrenté la vida laboral en un entorno donde la diversidad no era tan común como es ahora. Y me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas y también entender que es lo que me ha llevado adonde estoy y un poco como ha sido ese camino y ese método que, al final, es el que yo comparto porque el libro no es solamente mi historia sino que más bien está centrado en todos esos sistemas que a mí me han funcionado.

Mujer, acabamos de celebrar el día internacional de la mujer con todavía desigualdades que hay que echar por tierra pero, además, negra, que ahora es seguramente muy diferente a cómo era hace 40 años. Se lo advirtió su padre: “tienes dos problemas: ser mujer y ser negra”. Después de una vida tan vivida ¿fueron realmente problemas, tenía razón su padre?

Pienso que los problemas los podemos convertir en oportunidades. Yo creo que hice la alquimia porque si yo me centraba solamente en “jo, pobrecita de mí, soy negra, soy mujer” y funciono desde la víctima, sí hubieran sido problemas pero mi idea fue convertir esto en una ventaja competitiva y pensar que esto iba a ser mi superpoder y así lo pienso. Todas las personas diversas en el mundo, da igual qué tipo de diversidad tengas: visible/invisible, podemos hacer ese trabajo. Todos podemos funcionar en modo víctima o funcionar en modo creador y crear nuestra vida, con una ventaja o una desventaja, dependiendo de cómo lo veas. Yo me cambié de gafas y lo que mi padre pensó que iba a ser un problema, yo lo convertí en oportunidad y ahora él es el primer fan que tengo.

¿Cómo se construyen los sueños?

Los sueños se construyen tomando acción porque todos tenemos sueños. Todas las personas, independientemente de dónde vengas, todos tenemos sueños pero muchos se quedan solamente en eso y no los podemos vivir. Y yo creo que hay que vivir nuestros sueños. Y para vivir nuestros sueños hace falta esfuerzo, hace falta comprometerte con ese sueño y tomar acción. Y tomar acción es pasos pequeños día a día que te lleven a tu sueño y disfrutar de ese sueño. Muchas veces nos ponemos un objetivo y no lo cumplimos, nos desinflamos y ya perdemos, digamos, esa ilusión porque estamos poniendo el tiempo por delante, estamos poniendo la aprobación externa de los demás y nos da miedo que los demás digan “ay, pero es que eres un soñador y no consigues nada”. Muchos sueños míos han tardado catorce, quince, dieciséis años pero me he mantenido firme y me he dado cuenta de que lo importante es disfrutar mientras estás viviendo ese sueño, mientras lo estás construyendo. Es muy importante disfrutar para que no te desinfles

¿Lo que impide construir esos sueños es el miedo al fracaso?

Totalmente. En España tenemos muy estigmatizado el miedo al fracaso porque buscamos constantemente la aprobación externa y, muchas veces, sobre todo en el campo empresarial, pensamos que si no acertamos a la primera pues nada. En EEUU si no te arruinas tres veces no eres nadie. Aquí, fíjate lo que pasa cuando cometes un error o algo falla, nos cuesta mucho y desde muy pequeñitos. Porque el sistema educativo está hecho para que no falles. Tienes que sacar buenas notas. En mi casa, la primera vez que suspendí, fue un escándalo. Creo que tenemos que dejar de estigmatizar el fracaso, entenderlo como una parte del camino, un aprendizaje y así iremos perdiendo ese miedo. Yo lo he ido perdiendo y eso no significa

que no tenga miedo, tengo mucho miedo pero lo que sí tengo muy claro es que hay que hacerlo igual, con miedo, pero hay que hacerlo.

¿La educación es fundamental?

La educación es la base de todo. Mi bisabuela que era una mujer que se metió en el mundo de la educación a finales de los años 50 siendo una mujer africana vino a España a estudiar y creó un colegio femenino en Guinea Ecuatorial cuando regresó al país. Siempre dijo que la educación es la llave que te abre todas las puertas. La educación creo que es muy importante pero una educación más amplia quizás de la que tenemos, que es puramente académica y basada en un currículum que nos hace solamente memorizar o aprender conceptos pero también creo que hay que meter la educación emocional que es lo que nos falta, cómo enfrentarse en la vida. A mí por lo menos eso es lo que me faltó y es lo que realmente me ha llevado aquí: ese camino interior, el entender las emociones y el entender mi potencial poquito a poco descubriéndome a mí misma.

¿Ese es el motivo de poner en marcha un proyecto de biblioteca para África?

Por supuesto. Yo sé que he sido una persona muy privilegiada. Como afro descendiente, en España he tenido acceso a una educación privilegiada y, sin embargo, había una parte de mi situación que era la educación acerca de mi negritud, acerca de qué es ser negro en el mundo que no me la dieron mis padres pero conocí África a través de los libros. Y cuando fui a África por primera vez la única diferencia entre los niños que iba conociendo y yo es que yo estaba educada y que había tenido acceso a unas lecturas que me habían dado mucha visión y conocía África con esto. Y pensé que si ellos también conocían el mundo a través de los libros eso les iba a hacer soñar como a mí. Y tengo muchísimos testimonios de niños a los que les hemos regalado libros, que hemos llevado la lectura a zonas muy rurales en África y esto les ha dado una visión y he visto muchos sueños cumplidos así.

¿Cual es el mejor negocio en la vida?

Para mí el mejor negocio en la vida es hacer el bien porque creo que te da un retorno tremendo. Nos enseñan en economía, en las clases de finanzas, que hay que hacer dinero, que la empresa está solamente para eso. La empresa la conforman las personas, es un reflejo de la sociedad. Si queremos una sociedad más justa, más equitativa, tenemos que empezar por practicar por nosotros mismos. Hacer bien no significa que no vayas a ser exitoso. A veces, los proyectos sociales o el compromiso social se entiende como “buf, fíjate éste, es una Ong andante y no va a hacer nada y no va a conseguir retorno económico”. Yo no estoy de acuerdo. Creo que el mejor negocio en el mundo que hay es hacer el bien y que, además, te nutre económicamente y te nutre el alma.

¿Y cualquier momento es bueno para emprender, para construir esos sueños?

Absolutamente. Creo que tenemos también ese estigma de la edad. Porque mucha gente dice “adónde voy a ir con esta edad que tengo, y empezar ahora”. No hay un momento perfecto para empezar, el momento perfecto es ahora cuando tú tengas ese deseo de poner una idea, un proyecto en marcha. Puede ser que tengas la vena de emprendedor y que la tengas con 17/18 años. Hay personas que empiezan tan pronto y otras personas empiezan después de los 50-60. He tenido la suerte de ver a una mujer en República Dominicana con 70 años reinventarse y empezar a emprender en ese momento. Hay muchísima inspiración que he tenido a raíz de mis viajes, he visto a personas valientes, que no es sin ausencia de miedo, pero valientes, se atreven, que lo han hecho a cualquier edad. Hoy es un día perfecto para emprender si te apetece.

¿Por qué ha querido presentar su libro precisamente en ASCEGA?

Yo tuve la gran suerte de estar hace unos años en La Coruña y pienso que fui en un momento donde veía que muchos emprendedores y empresas estaban deprimidos, en el sentido de que pensaban que la economía no iba bien y les veía que estaban decaídos. Quise estar ahí para darles otra visión y esta vez me apetecía volver con el fin de reforzar lo que ya dije en su momento, que la actitud es todo, y que si queremos un motor empresarial sano y realmente reactivar la economía desde otro punto de vista en este siglo XXI hay otra manera de liderazgo, hay otra manera de hacer las cosas. Y me gustaría compartirlo porque creo que Galicia tiene un potencial tremendo. Mi experiencia trabajando con Galicia, ya desde el año 2005 cuando dirigí la Cámara y vi que había un espíritu empresarial muy familiar,con muchas ganas, pero muchas veces con un poquito de falta de seguridad. Me encantaría insuflar esa seguridad en los empresarios gallegos.

¿Son importantes, son necesarias asociaciones como ésta?

Yo creo que sí porque juntos siempre es mejor. Cuando una persona no pide ayuda pues muchas veces anda solo y sin guía. Aunque podamos pensar que pueden ser del mismo sector y pueden ser competitivos, todo lo contrario, aprenden unos de otros y, en algunas ocasiones, sobre todo, cuando uno quiere ir al exterior que, desde luego es mi experiencia apoyar a las empresas a que vengan a Estados Unidos a hacer negocios, es muy importante el proceso asociativo, aprender unos de otros, hacerlo juntos y al final ese impulso va a servirte también a ti de escalera.

¿Qué historia va a escribir Bisila a partir de ahora?

Ya la tengo más o menos pensada pero creo que voy a seguir hablando de historias que puedan ser universales, que sirvan a otras personas y, quizás, lo que voy a escribir son las historias todavía no contadas.