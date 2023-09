Alvedro estrena baño para personas ostomizadas: “es muchísimo más cómodo”

El aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, acaba de estrenar un aseo para pasajeros ostomizados. Es unisex y está situado en la zona de embarque. Pretende mejorar, según AENA, la experiencia de paso a personas que hayan pasado por una ostomía.

Son personas como Carmen Martínez Torrón, fotógrafa de A Coruña conocida como @superkarmen en redes sociales. Cuando le hicieron la ostomía, no había ni Internet. Lleva casi 30 años viviendo con una bolsa y hasta este verano no había visto uno de estos lavabos.

¿CÓMO ES UN BAÑO PARA PERSONAS OSTOMIZADAS?

Fue en otro aeropuerto, el de Barajas, en Madrid: “lo vi y me emocioné”, comenta. La anédcota es que tuvo que “hacer cola” por primera vez en su vida, lo que da la idea de la necesidad que había de un servicio como este. La única pega que le vio fue el logotipo, que “parece que tiene un candado” y “no es muy fácil para entender para una persona que no está familiarizada con una ostomía”.

Estos baños, explica Carmen, tienen “ el váter más arriba” para facilitar cambiar la bolsa “más a la altura de la barriga”. Luego, tiene un área de lavado “una especie de grifo, como una duchita para que tú limpies” y evitar situaciones como gente “que se tiene que poner de rodillas”. “Es muchísimo más cómodo”, confiesa Carmen.

100.000 OSTOMÍAS EN ESPAÑA

En España hay 100.000 personas ostomizadas y se calcula que cada año hay unas 16.000 más. Hay varios tipos de ostomías. Desde las digestivas para eliminar las heces hasta urostomías, cuando también hacen la función de la vejiga. Las causas para esta intervención quirúrgica pueden ser variadas: un cáncer, una infección o la enfermedad de Crohn.



Con estos datos, a Carmen le gustaría que servicios como estos sigan extendiéndose a más lugares, públicos y privados. “Al final, somos también ciudadanos y también tenemos nuestras necesidades”, resalta. Al fin y al cabo, este aseo tiene “el mobiliario todo el mobiliario adaptado”.

LA VIDA VIAJERA DE CARMEN

Vivir con una ostomía no ha impedido a Carmen hacer una “vida normal”, como tiene cualquiera de sus amigas. Lleva ya “más años con ella que sin ella”, y, al margen de restricciones alimentarias, la intervención no le impide realizar sus dos pasiones, la fotografía y viajar. “a mí me salvó la vida, no la teno demonizada” porque “gracias a que está esto, yo estoy viva”.

Uno de mis sitios favoritos del planeta es Sequoia National Park. Si te gusta caminar entre árboles milenarios, este es tu sitio. Creo que podría vivir ahí; no os imagináis lo feliz que era mientras fotografiaba sus troncos anaranjados con la luz del atardecer. #Californiapic.twitter.com/jrcbB0jyuj — Carmen Mtnez Torrón (@superkarmen) September 5, 2023





Reconoce que ahora hay muchísima más información que cuando le colocaron la ilostomía en 1995. “Cuando me la pusieron, mi madre me hablaba de un señor que iba a la Solana que tenía una bolsa. Y yo crecí pensando en ese señor que nunca conocí”. Defiende que “hoy en día hay muchísimas maneras de contactar con gente que hace visible cómo cambia la bolsa” o información por Internet.

A las personas que tienen dudas les recomienda consultar con asociaciones, sin ir más lejos, las de la Enfermedad de Crohn o la Asociación Contra el Cáncer, en la que colabora como voluntaria. “Hay que planteárselo como que la vida no acaba aquí. Sigue de una manera diferente, pero sigue”, concluye