Alejandro Sanz pospone su concierto de A Coruña a 2021 por el coronavirus

Alejandro Sanz aplaza su concierto en A Coruña. El artista, que tenía previsto actuar en el Coliseum el próximo 25 de junio, actuará en recinto multiusos el 24 de junio de 2021, día de San Juan.

Según explican desde el Ayuntamiento herculino, la crisis sanitaria del coronavirus, obligó al cantante a posponer su gira. Las entradas ya adquiridas para el recital serán válidas para la nueva fecha.

��Alejandro Sanz apraza o seu concerto no Coliséum para o 24 de xuño de 2021. A súa actuación na Coruña sería este 25 de xuño, pero a crise sanitaria do coronavirus obligoulle a pospoñer a súa xira.



�� As entradas adquiridas do concerto serán válidas para a nova data. pic.twitter.com/wkyzrmiLm8