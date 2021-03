Deportivo-Pontevedra: dónde ver y escuchar el partido

Si te dicen al principio de temporada que a falta de tres jornadas para el final de la primera fase el Deportivo y el Pontevedra jugarían por no descender, no te lo hubieses imaginado. Dos equipos confeccionados para pelear por subir no se iban a quedar fuera del primer corte. Pero así es. Riazor es el escenario de un duelo entre un Deportivo que es sexto con veinte puntos ante un Pontevedra que tiene dos menos, es séptimo y ocupa posición de descenso. Dos proyectos fallidos que buscan, al menos, mantener la categoría y no caer más baja, amortiguar el total fracaso que está siendo este curso 20-21.

HORARIO DEL PARTIDO

Será el domingo siete de marzo a las siete de la tarde en el estadio Riazor. El Deportivo llega con toda la plantilla a disposición de Rubén de la Barrera. En el Pontevedra, la gran noticia es la recuperación de Luisito tras el susto de la pasada semana. El técnico de Teo tuvo una trombosis en un brazo. Los granates vienen de perder en Pasarón ante el Compostela, mientras que los coruñeses cayeron 1-0 ante el Racing de Ferrol en A Malata.

DÓNDE VER EL DEPORTIVO-PONTEVEDRA

El duelo podrá verse en el segundo canal de la Televisión de Galicia, la G2. Para los de fuera de la comunidad autónoma, también podrán seguirlo por su página web, www.crtvg.es, o a través del TVG Europa, presente en plataformas digitales (En Movistar es el canal 151).

Además, como siempre que juega el Deportivo, habrá TIEMPO DE JUEGO CORUÑA, en el 99.9 FM, en cope.es eligiendo la emisora de A Coruña y en las APP de COPE y de Tiempo de Juego. Con Juan Yordi, Pepe Torrente y Leticia Chas, podrás vivir el minuto a minuto del encuentro

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL PARTIDO