Bóveda: “A Coruña es una plaza preciosa pero difícil”

“A Coruña es una plaza preciosa pero una plaza dificil. Hay clubes que sacan ventaja de un entorno más calmado y más neutro. Al mismo tiempo, nosotros tenemos la potencalidad de que el día que equipo, afición y prensa vayamos de la mano tenemos una potencialidad muy grande. Seguramente nos correspode a nosotros el primer paso. Hay que aprovechar ese momento”. Es la reflexión de Eneko Bóveda, uno de los capitanes del Deportivo. El equipo no pierde pero no convence. Es colíder con once puntos, no conoce la derrota y solo ha encajado un gol en cinco jornadas pero su juego no termina de agradar a una parte de la afición, que entiende que deben ser más dominantes sobre el campo y que se demuestre esa teórica superioridad de la plantilla blanquiazul. El vasco comprende las críticas, ya que las expectativas son enormes: “Son esperables o previsibles. La sensación que uno tiene es que prácticamernte se enfrenta a una final o a un partido que no puede fallar. Una vez que firmamos con el Depor estábamos condenados a esta realidad, en el sentido en que cualquier batacazo, cualquier mal partido o mal resultado iba a suponer una semana de críticas al equipo.

Es una situación curiosa: por un lado van los resultados y por otro el juego. Creo que la muestra para evaluar al equipo es pequeña. Si sacamos el partido ante el Racing, la nota será muy buena le pese a quien le pese. Si no ganamos, la voces más críticas tendrán más cosas a favor”. El propio presidente, Fernando Vidal, en declaraciones a la Televisión de Galicia, aseguró que todo lo que no sea ascender será un “fracaso”.

De todos modo, Bóveda quiso poner estas reflexiones en su justo contexto: “No es sólo Coruña, las plazas grandes son difíciles. Seguramete si hablase con Kroos se reiría de mi. Cuando llegas a un campo difícil como Riazor sabes que es la bomba, pero en el lote también viene aceptar cierta presión. El club no pasa ahora por sus mejores momentos y eso se nota en el estado de ánimo general. Pero por encima de todo, estar en el Deportivo es precioso e intentaremos que todo vaya mejor ”