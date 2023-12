Ibarra considera “peligroso” los argumentos pro-amnistía para “pacificar” Cataluña

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha considerado "peligrosísmo" el argumento de conceder la amnistía para "pacificar" Cataluña. "O sea, que en España para pacificar a una región hay que montarla y prenderle fuego", ha aseverado.

Ibarra ha asegurado que no mintió en la pasada campaña electoral de julio cuando dijo que "no iba a haber amnistía". "Y a algunos les convencí de que votarán al PSOE, porque no iba a haber amnistía. Sigo pensando que la amnistía no debería producirse", ha dicho.

Respecto a la figura de los mediadores, el expresidente ha dicho que lo que está pasando le recuerda a la "magia", ya que los magos te enseñan una mano, ha dicho, y con la otra "te están haciendo el truco".

"A mí no me preocupa el mediador, me parece un disparate. A mí lo que me preocupa es qué es lo que se está negociando en el acuerdo firmado entre el Partido Socialista, Esquerra Republicana y Puigdemont", ha aseverado.

En este sentido, se ha referido a que si le condonan el 20 por ciento de la deuda a Cataluña el convenio no dice "qué es el 100". "Todos hemos dicho del FLA, pero, a lo mejor no es del FLA porque es la deuda completa. Entonces el 20 por ciento de la deuda completa es más del 20 por ciento del FLA de Extremadura", ha dicho, además de considerar que habría que hacer desde Extremadura "algún tipo de presión" para que eso no ocurra.

Ibarra ha realizado estas declaraciones durante su intervención este martes en el 'Encuentro por la Constitución' organizado por el Diario HOY. Una acto que ha clausurado la presidenta de la Junta, María Guardiola.

DECLARACIONES DE MARÍA GUARDIOLA

En su intervención, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya comprado los votos de Junts a cambio de una carta de privilegios". "Ni la amnistía, ni la impunidad y tampoco el olvido son soluciones", ha dicho la jefa del Ejecutivo extremeño.



Asimismo, ha acusado a Sánchez de crear muros en el seno de la sociedad española que provocan división y aislamiento, y "protegen" a las regiones más ricas. Frente a ello está "la Constitución, un ejemplo de diálogo, tolerancia y progreso".



Guardiola ha asegurado que Extremadura será de las regiones más perjudicadas por la amnistía. Y por eso ha insistido: “No me voy a callar, no me voy a resignar. Extremadura siempre ha sido leal al Gobierno y ahora España tiene que ser leal con Extremadura”.