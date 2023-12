Extremadura sigue en alerta amarilla por nieblas, un fenómeno meteorológico que está provocando cancelaciones de vueltos en el aeródromo pacense. Los últimos, esta mañana. Tanto el vuelo Badajoz-Madrid como el Madrid-Badajoz han sido cancelados por niebla. PP, Vox y Unidas por Extremadura piden un sistema nivel 3 que evite estas cancelaciones. Una situación que, “junto al servicio ferroviario”, hacen de Extremadura una "isla" en materia de conexiones. En la otra cara de la moneda está el PSOE que entiende que el aeródromo tiene los sistemas "adecuados".



Desde el PP han indicado que es "importante y necesario un compromiso real del Gobierno de España de una vez por todas con Extremadura" y que cesen los "agravios" respecto a otras regiones. De otro lado critica el "desconocimiento absoluto" que tienen los socialistas de los problemas de Extremadura, y en particular del aeropuerto de Talavera, así como que sus gobiernos hayan convertido a Extremadura en una "isla rodeada de tierra donde no se puede entrar ni por tren ni por aire".



Vox y Unidas por Extremadura también se han referido a la situación del tren. Ambos partidos consideran "necesario" establecer ese sistema antiniebla porque "no estamos conectados por tierra con un tren digno ni conectados por aire con un sistema que permita que pueda que puedan salir los aviones como salen en otros aeropuertos".