Cincuenta días protestando contra la amnistía en Don Benito

En Don Benito se está desarrollando una historia que, como mínimo, resulta muy llamativa. Allí, un grupo de vecinos, lleva 50 días, que se dice pronto, protestando noche tras noche contra la amnistía frente a la sede del PSOE calabazón. Llueva o truene, no faltan a su cita.

La historia es aún más llamativa cuando nos remontamos a su origen. Comienza con Eduardo. Él se hacía viral el pasado 10 de noviembre, después de que en COPE Extremadura nos hiciésemos eco de que había sido el único manifestante contra la amnistía en Don Benito.

El único manifestante en Don Benito contra la amnistía que se ha hecho viral: "Me convoqué yo solo"



Localizamos a Eduardo, el dombenitense más famoso de las últimas horas



— COPE Extremadura (@CopeExtremadura) November 10, 2023

Su imagen, solo y con su bastón haciendo de mástil, corrió como la pólvora en redes sociales, donde se generó una especie de movimiento de apoyo para no dejarle solo. A partir de ahí, se empezaron a suceder las manifestaciones contra la amnistía en Don Benito. Algunas de ellas, relativamente multitudinarias.

Hoy, la afluencia no es tan importante, pero sigue habiendo un grupo de vecinos que acompaña a Eduardo noche tras noche, sin falta, a las puertas de la sede del PSOE. Aseguran que seguirán haciéndolo: "No puede ser que se condonen 15.000 millones a Cataluña y nosotros no tengamos un tren digno".