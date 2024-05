Pizarro, en COPE, sobre su continuidad como alcalde: "Estoy abierto a que llegue gente nueva"

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha vuelto a la palestra. Y lo ha hecho en los micrófonos de COPE Extremadura, donde, en una reposada entrevista, ha reflexionado sobre su situación como edil y como hombre fuerte del Partido Popular de Extremadura.

En lo que se refiere a su posición en la capital del Jerte, Pizarro no confirma, ni mucho menos, que su idea sea optar a la alcaldía en 2027. Dice que todavía no ha tomado esa decisión y que está "abierto" a que llegue y entre gente con "ideas nuevas". Eso sí, al ser preguntado sobre dónde se vería si no es capitaneando el consistorio placentino, Pizarro tampoco lo deja claro, aunque bromea: "Le he dicho a Feijóo que me haga embajador en la Santa Sede".

Precisamente sobre Núñez Feijóo habla de manera muy positiva y asegura que con él en la presidencia del PP ha tenido "encuentros" para tratar su situación que nunca tuvo, dice, con Pablo Casado y García Egea.

Aclara, por otra parte, que en su horizonte ya no está liderar al PP de Extremadura. "Mi momento fue el que fue...". Dice que ya no lo valora y que la decisión de apartarse fue por "convencimiento personal". De hecho, preguntado por las voces que apuntaban su nombre en los peores momentos del conflicto entre Guardiola y Vox, Pizarro lo niega: "Nadie me llamó y yo no hubiese dado ningún paso (...) yo tenía que estar con la presidenta Guardiola".

Precisamente, sobre Guardiola también habla en positivo. Dice haberse encontrado un comportamiento "leal", de ella en primera persona y de la Junta de Extremadura, que ha cumplido "anhelos" que llevaba años reclamando.