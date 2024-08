500 kilómetros en bicicleta para hacer realidad el sueño de personas con discapacidad " París 2024"

Un grupo de 13 peronas de la Asociación multideportiva Euexia de Plasencia, y otras de la asociación francesa Atelier des Parcous, han iniciado esta semana un viaje muy especial, hacer realidad el sueño de personas con discapacidad, llegar a París en bicicleta y poder disfrutar de los juegos paraolimpicos.

Un viaje que conlleva el proyecto Erasmus + " All Toguether to the Paralympic Games in París 2024"

13 personas voluntarias en las que tenían cabida hasta mayores de 30 años, de localidades como Plasencia, Coria, La Vera, Sevilla o Valencia han partido el pasado lunes 19 de agosto de la ciudad de Saint Pol de León y llegaran a París el 27 de agosto, recorriendo mas de 500 kilómetros en bicicleta y bicicletas adaptadas a personas con discapacidad.

Nueve días de ruta,por pueblos y localidades con paisajes maravillosos, donde las gentes les saludan y les ofrecen lo que tienen, donde convivirán personas adultas, niños jóvenes con discapacidad de distintas nacionalidades y culturas.

Una vez en París acudirán a animar a los paralimpicos que particpen en los juegos así como al estadio de los juegos donde podrán ver a sus idolos y alguna sorpresa que les espera, un sueño que se hará realidad gracias a estos voluntarios que les acompañan durante estos dias