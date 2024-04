El revestimiento de la fachada de un edificio en Cáceres se desploma sin causar daños personales

Una dotación de bomberos del Sepei y agentes de la Policía Local han acordonado la zona de un edificio en el barrio de Nuevo Cáceres de la capital cacereña al desplomarse el revestimiento de la fachada lateral de este inmueble de viviendas de cinco alturas. Los hechos han ocurrido hacia las ocho y cuarto de la tarde del día de ayer, cuando se ha venido abajo toda la fachada del inmueble situada en la calle Córdoba, aunque la entrada al edificio es por la calle Évora, ya que la parcela está ubicada en una esquina que da a las dos calles.

La caída de los cascotes no ha producido daños personales, ya que gran parte se ha desplomado sobre una parcela vallada que todavía no está edificada, aunque algunas veces es frecuentada por personas con mascotas. También en los soportales del edificio suelen reunirse jóvenes, pero en el momento del incidente no se encontraba nadie en el lugar, por lo que se ha evitado una desgracia mayor. Los medios técnicos, tras evaluar los daños, han decidido desalojar a las personas que vivían del primero al quinto de la letra D y que pasen la noche fuera de sus casas para evitar problemas mayores.

Los técnicos del servicio de urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres han confirmado que no hay daños estructurales en el edificio. Las filtraciones de agua debido a las últimas lluvias puede ser la causa más probable de la caída del paramento lateral de este edificio situado entre las calles Évora y Córdoba, ya que los vecinos han confirmado que habían notado últimamente la presencia de humedades en sus viviendas.

Las cinco familias afectadas fueron desalojadas anoche por seguridad y se está estudiando la posibilidad de que pudieran volver a sus casas, pero sin utilizar las habitaciones del lateral que dan a la fachada que ha sufrido los daños. Así lo ha indicado el concejal de Seguridad, Pedro Muriel, quien ha explicado que servicios técnicos del ayuntamiento "están estudiando y analizando todas las circunstancias y sobre todo las condiciones en las que ha quedado el edificio", que no ha sufrido daños estructurales. También ha afirmado que, "por otro lado, han estado analizando todas las viviendas, tanto por la parte exterior como por el interior, y han comprobado que efectivamente hay unos problemas de humedad que probablemente, según las entrevistas que han hecho a los propios vecinos, durante las últimas fechas, por pequeñas fisuras".

La administración de la finca ya ha contratado un arquitecto para tratar el asunto de "forma urgente" y se están estudiando y definiendo cuáles van a ser las medidas cautelares que tienen que ver con esas cinco viviendas afectadas. Por un lado, se plantean precintar las viviendas para no poder utilizarlas hasta que no se tomen las medidas técnicas oportunas, y por otro se plantean poder utilizar esas viviendas, impidiendo que se puedan usar las habitaciones que lindan con esa parte de la fachada que se ha derrumbado.

"Son viviendas grandes, viviendas en las que los espacios habitables son espacios que no están afectados por esa parte de las viviendas y que podrían usarse evitando el uso de las habitaciones que se encuentran en ese lateral", ha recalcado Muriel en declaraciones a los medios. Según ha dicho, no existía ninguna comunicación previa de que el edificio, construido hace unos veinte años, estuviera en mal estado y no consta "ningún problema de disciplina urbanística o alguna situación que haga pensar que hubiera ya un problema", ha incidido el concejal.

Así, a lo largo del día se decidirá si los vecinos pueden volver a sus casas que fueron desalojadas anoche por precaución. Las propias familias acordaron que "lo más razonable era abandonar las viviendas". El ayuntamiento se ha puesto a su disposición por si necesitaran alguna solución habitacional, pero "no ha sido necesario cubrir ninguna necesidad", ya que se han alojado en casas de familiares o amigos.