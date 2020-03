¿Retirará el gobierno de Salaya la Cruz de los Caídos?

No es para nada un asunto nuevo. En 2004, el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ya aprobó una moción por unanimidad para la retirada de la Cruz de los Caídos de la Plaza de América y ha sido un asunto abordado pero no ejecutado por el resto de gobiernos municipales hasta la fecha para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica.

Lo curiosos de ahora es que el que ha pedido su retirada haya sido un senador de Compromis, de ahí el nuevo requerimiento del gobierno de España al ayuntamiento de Cáceres que dice que el cambio de ubicación de la Cruz de los Caídos no "es un tema en el que estuviéramos trabajando, no era uno de los objetivos de principios de legislatura, no estabamos sobre ello", ha destacado hoy el alcalde de la ciudad, Luis Salaya. "Nos damos por requeridos" ha manifestado el alcalde, que ha dicho que habrá que estudiar si este símbolo está fuera de la ley y si es así "habrá que retirarlo".

El cementerio podría ser la posible nueva ubicación de la Cruz de los Caídos aunque de momento son todo especulaciones, de hecho en las redes sociales ya son muchos los que apuntan, como una broma, a que elbuda de 40 metros que pretende traer hasta Cáceres la Fundación Lumbini pueda ocupar su lugar.

Nosotros hemos salido a la calle a preguntarle a los cacereños por este requerimiento del Gobierno, que no parece que ha gustado mucho en la ciudad. Escúchalos aquí:

https://www.cope.es/emisoras/extremadura/caceres-provincia/caceres/audios/estan-acuerdo-los-cacerenos-con-requerimiento-retirada-cruz-los-caidos-20200310_1035748