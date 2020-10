Nuevas medidas preventivas en Cáceres para reducir contagios de COVID19

La Junta de Extremadura reduce aforos en eventos, bares, comercios y lugares de culto, así como prohíbe reuniones de más de diez personas en la ciudad de Cáceres. Las medidas “excepcionales y preventivas” entrarán en vigor a medianoche del domingo al lunes, tras su próxima publicación en el DOE el sábado y tendrán una duración de 14 días.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en una rueda de prensa en el Hospital San Pedro de Alcántara junto con el alcalde Luis Salaya.

Todo ello para que los cacereños y sus visitantes “puedan seguir viviendo en la nueva normalidad” y frenar de este modo la propagación del coronavirus en la capital cacereña, con una tasa de incidencia de 288 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días, por encima de la media de Extremadura y de España.

“Ni pasamos a una fase anterior en el proceso de desescalada ni adoptamos estas medidas excepcionales para restringir la movilidad de las personas. No se confina la ciudad de Cáceres”, ha recalcado el consejero de Sanidad.

El Consejo de Gobierno, que se ha celebrado esta tarde de forma extraordinaria, ha valorado la especificidad cultural, monumental y turística de Cáceres a la hora de tomar las medidas, ha explicado.

Así, Vergeles ha explicado que se ha tenido en cuenta la incidencia acumulada y la positividad de los test PCR, que han pasado de ser el 12 por ciento de los realizados hace unas semanas al 14 por ciento en los últimos siete días.

Cinco de las siete zonas de salud de la ciudad están por encima de los 300 casos por cada cien mil habitantes.

Preocupa sobre todo la incidencia en la zona centro, con barrios muy envejecidos y una incidencia de 441 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días. Uno de cada cuatro PCR realizados ha dado positivo en la última semana en dicha zona, superando cinco veces lo recomendado.

También preocupa la zona de la Mejostilla, con 319 casos, aunque no se consigue bajar, ha apuntado el consejero, en los últimos siete días.

Sin embargo, la tendencia es clara a disminuir, ha dicho Vergeles, puesto que en la última semana la incidencia es de 123 casos por cada cien mil habitantes.

Las “alarmas”, ha dicho Vergeles, “saltaron” el 30 de septiembre, con una razón de crecimiento de la tasa de incidencia de 1,49, lo que significa que existe una posibilidad de contagiarse en un entorno comunitario 1,49 veces mayor en la ciudad cacereña que en el resto de la comunidad autónoma.

MEDIDAS PREVENTIVAS. AFOROS AL 50 POR CIENTO

Para que la ciudad vuelva a “parámetros más adecuados” se limitan las reuniones a máximo diez personas, los velatorios a 25 personas en espacios abiertos, 15 al aire libre. Bodas y ceremonias civiles, al 50 por ciento, máximo de 200 personas y 30 personas en comuniones y bautizos, siempre en restaurantes. Si son fiestas privadas, es decir ocio no controlado, 100 personas al aire libre y 50 en espacios cerrados.

El aforo en comercios, bibliotecas, archivos, museos, lugares de culto al 50 por ciento, al igual que en la hostelería con servicio en mesa dentro o en terraza, pues se prohíbe el consumo en barra.

A la mitad también los espectáculos deportivos y taurinos, congresos, reuniones de negocios y eventos, a los que no se aplica el máximo de diez personas por reunión. Las autoescuelas y las academias se limitan a la mita de aforo y los eventos multitudinarios no podrán superar las 400 personas, siempre bajo autorización de la administración competente de Salud Pública. El turismo activo se recomienda a 20 personas máximo.

No afectan las restricciones a los centros educativos, que seguirán igual, se suspenden las visitas a las residencias de mayores, y se pide a la Subdelegación del Gobierno ayuda para vigilar el ocio no controlado, principal foco de contagios pues un 80 por ciento de los brotes se dan en reuniones familiares y el ocio no controlado.

VALORACIÓN ALCALDE SALAYA

Según ha destacado el alcalde Salaya las medidas se toman pensando en las zonas más envejecidas de la ciudad, afirma que tienen un coste económico, aunque “no hay debate entre la salud y la economía”.

Además, ha explicado que ya ha hablado con empresarios y hosteleros para hacerles llegar la decisión, que han tomado de forma “compresiva”, ha dicho a la vez que les ha agradecido el “esfuerzo” que “nos ha permitido llegar a octubre”.

Salaya ha agradecido la “coordinación” entre Junta y Ayuntamiento y ha recalcado que las medidas han llegado “cuando no quedaba más remedio que llegasen”.

“Hace 14 días estuvimos en una situación cuantitativamente peor que la actual pero no era el momento de aplicar medidas de este tipo, buscamos fórmulas consensuadas con los sectores que han dado un resultado positivo”, ha explicado.

Así, según ha dicho Salaya “estuvimos cerca” de tomar estas medidas hace 14 días con una tasa de incidencia mayor, pero los brotes estaban “muy localizados” y existían “herramientas” para controlarlos.

En este sentido ha agradecido la labor de los hosteleros especialmente, que con la autolimitación, el control de aforos y su cumplimiento “nos han permitido aguantar más y llegar a octubre y en una situación que permite adoptar estas medidas preventivas y no otras medidas más duras”, ha recalcado el alcalde.