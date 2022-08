El Ministerio de Industria desestima provisionalmente el Perte de la gigafactoría de Navalmoral

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha desestimado, en primera fase, el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) presentado por las empresas Envision y Acciona para la instalación de la gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres), cuya inversión total alcanzaría los 1.000 millones de euros y supondría la creación de 3.000 empleos nuevos.



Según una resolución publicada este lunes por el Ministerio, el proyecto tractor no cumple con la estructura mínima del Perte del Vehículo eléctrico en cuanto a "la adecuación de la estructura de la propuesta al contenido del mínimo del Perte", por lo que no puede ser objeto de ayuda.



Asimismo, el documento indica que "el presupuesto financiable del proyecto tractor, considerando aquellos proyectos primarios que alcanzan el umbral de viabilidad técnica de la propuesta, no alcanza el importe mínimo indicado en el artículo 11.2 de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo".



Ante esta decisión, los interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante un plazo total de 15 días a contar desde el día siguiente a la fecha de la publicación de la resolución.



Por otro lado, el Ministerio de Industria ha asignado 702,68 millones de euros para diez de las trece propuestas incluidas en el Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC), de los cuales 167,32 millones serán para Seat.



Los trece proyectos tractores están conformados por 487 proyectos primarios que involucran a 327 empresas.



De acuerdo con la propuesta de resolución provisional, el segundo proyecto que recibirá más dinero es el de Mercedes Benz, con 159,34 millones, para la transformación integran de la cadena de valor de la movilidad eléctrica para el desarrollo y fabricación nacional del monovolumen Premium eléctrico.



El proyecto de Ford España para la fabricación de un vehículo eléctrico y conectado se llevaría 106,33 millones, mientras que el de Hub Tech Factory para fabricación adaptativa, modular y multirreferencia de vehículo eléctrico conectado se hace con 105,1 millones.



Otros proyectos incluidos en la resolución de Industria son el de Opel (42,47 millones), Renault (39,74 millones), Faurecia (25,94 millones), Sapa (25,22 millones), Irizar (24,02 millones) y Fagor Electrónica (7,19 millones).



Por cada euro de inversión pública se prevé que se activarán cuatro euros de inversión privada, según el Ministerio, que estima la inversión total movilizada por esas trece solicitudes ascenderá a 11.855 millones, entre ayudas públicas y financiación privada