El incendio de Las Hurdes y Sierra de Gata ha arrasado ya cerca de 9.000 hectáreas

Los trabajos del Plan Infoex en el incendio de Las Hurdes y Gata se centran este sábado en la zona noreste de Ovejuela, una de las localidades desalojadas. El incendio continua en nivel 2 de peligrosidad.

Trabajan en el lugar 17 unidades de tierra, 6 agentes del medio natural y 5 técnicos, según ha informado este sábado la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura. Desde el amanecer ya sobrevuelan la zona los medios aéreos para seguir trabajando en las zonas más calientes y de peor acceso a pie.

Hay que recordar que más de 700 vecinos de las cuatro poblaciones desalojadas han pasado la noche fuera de sus casas. Bruno es enfermero y ha contado a COPE que este fin de semana "tiene el bautizo de su única nieta", pero al oír la noticia de la evacuación de los vecinos "he dejado la precomida que tenía y me he venido para acá".

Durante la noche y madrugada han trabajado en las labores de extinción de este incendio once unidades del Plan de Extinción de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), diez buldócer, cinco técnicos y seis agentes del medio natural.

Pedro García está al frente de la coordinación del equipo de Protección Civil en el Pabellón Adolfo Suárez de Moraleja y ha contado "que están bien, dentro de lo que cabe". Su labor es la de "ayudar a las personas, muchas de ellas de mayor edad, a lo que necesiten". La localidad cacereña es uno de los puntos donde se encuentran los vecinos desalojados de los municipios de Sierra de Gata: Cadalso, Descargamaría y Robledillo de Gata.

Además, estos efectivos cuentan con el apoyo de militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y recursos del Ministerio para la Transición Ecológica, diputaciones de Cáceres y Badajoz, de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Portugal, así como de la Guardia Civil y de Cruz Roja, según destaca la Junta de Extremadura.

