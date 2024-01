Fondenex interpone una denuncia contra el tendido eléctrico de la fábrica de diamantes de Trujillo

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha presentado una denuncia ante el juzgado de Trujillo contra el proyecto de fábrica de diamantes sintéticos y sus obras preliminares del tendido eléctrico, que partiendo de una subestación al sur, transcurriría por el oeste del conjunto monumental hasta el polígono industrial.



Fondenex ha afirmado que no se opone a la fábrica de diamantes sintéticos, aunque a su juicio habría que estudiar el "imponente" consumo de agua de estas instalaciones.



Ha considerado además que el trazado elegido para el tendido eléctrico es "el menos respetuoso para el entorno natural del municipio trujillano, sus berrocales únicos, sus dehesas circundantes y, especialmente, para uno de los conjuntos monumentales medievales y de la edad moderna más importantes de Europa".



Todo ello porque, según ha expresado el colectivo en una nota, las "gigantescas torretas" metálicas, de unos 40 metros de altura, "van a producir un impacto visual gravísimo e irreversible sobre Trujillo y su magnífica silueta".



La denuncia, presentada este miércoles, se basa en "graves incumplimientos" de varias leyes, entre las que menciona la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 y la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura de 1999, además del Plan Especial de Protección del Conjunto Monumental de Trujillo (PEPCM).



Según ha indicado, existen "indicios de posible prevaricación administrativa" por parte de la anterior Dirección de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, al aprobar una DIA "con graves incongruencias con la legislación española y europea en materia de evaluación de impacto ambiental", y además "con informes negativos del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y de la Dirección General de Patrimonio Cultural".



Ha añadido que también hay "indicios" de prevaricación del anterior alcalde de Trujillo, José Antonio Redondo, "al no informar negativamente sobre el trazado y ubicación del tendido eléctrico por contravenir el PEPCM y ser el silencio administrativo, según la legislación vigente, afirmativo para el proyecto".



Según Fondenex, en la tramitación de la DIA se ha incumplido además un precepto fundamental en la legislación europea que regula las evaluaciones de impacto ambiental, ya que "no se ha puesto a disposición de los ciudadanos todo lo contenido en el expediente del proyecto, algunos de cuyos informes se incorporaron fuera de plazo y sin posibilidad de consulta pública".



A su juicio del colectivo, el tendido eléctrico que se pretende construir para la fábrica de diamantes sintéticos es "un insulto a la historia de Trujillo y de Extremadura".