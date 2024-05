Cuidado con el Rabilargo: el pájaro que ataca a los paseantes en Cáceres

El rabilargo vuelve a hacer de las suyas en Cáceres. Esta ave, pariente de los cuervos, está en plena época de cría y han sido varias las personas que en la capital cacereña han sufrido en sus carnes la defensa que estos animales hacen de sus nidos, y han sido "atacados", mientas paseaban por la calle.

Precisamente, una de las características de estas aves es que forma colonias y mantiene "una actitud territorial" en el momento de la cría para defenderse de posibles agresores.

Según nos ha contado Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO Birdlife en Extremadura, en el medio natural suelen defenderse de las águilas y de otros depredadores grandes, atacando en grupo y manteniendo, ese perímetro de seguridad. Esto suele ocurrir en sitios en los que el camino por el que se está circulando queda en una posición elevada con respecto al árbol donde están los nidos.

En la capital cacereña, los "ataques" de estas aves se suceden fundamentalmente en el entorno del Parque del Príncipe, y las aledañas avenida Rodríguez de Ledesma, y Ruta de la Plata, donde viven más de un centenar de estas aves en la ciudad, y donde fuera de la época de cría, los podemos ver a nuestro lado mientras paseamos y en "una actitud completamente pacífica".

Cabe destacar que la época de cría de estas aves suele concluir a mediados del mes de junio, y que conforme se acerca esta fecha, el estrés de los padres con sus crías disminuye, con lo que los ataques, también podrían reducirse, aunque de momento, toma precauciones: pasa deprisa, y no entres en pánico porque realmente "no van a hacerte daño y no te van a atacar como en la famosa película de Hitchcock, simplemente están marcando su territorio y lo que quieren es que te alejes", apunta Cardalliaguet.