Cacerolada de los comerciantes de Cáceres por el cierre obligado de sus negocios: “El comercio es seguro”

Cinco asociaciones de comerciantes de la ciudad de Cáceres, incluida la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA), han mostrado su rechazo por el cierre de sus negocios durante siete días como medida de contención por la incidencia del coronavirus, y aseguran que “el comercio es seguro”.

Este jueves, primer día de las nuevas medidas restrictivas en 16 localidades extremeñas, con el cierre de la actividad no esencial, como comercios minoristas y hostelería, varios comerciantes de Cáceres han mostrado su enfado por esta decisión de la Junta con una cacerolada a las puertas de sus negocios cerrados.

“Estamos cerrados por orden gubernamental en contra de nuestra voluntad. Nosotros cumplimos con todas las medidas de seguridad y aforo”, reza uno de los carteles puestos en las tiendas, mientras que en otras se leía su protesta por el cierre “a pesar de haber mantenido un exhaustivo protocolo de prevención”.

Las caceroladas seguirán los días que estén con la persiana echada; serán a mediodía y como señal de protesta, los escaparates permanecerán vacíos y sin luz, algo que animan hacer a los negocios que pueden abrir.

Además de AECA, asociaciones de comerciantes de Rodríguez Moñino, Astoria, Gómez Becerra y la plaza de los Maestros han remitido un escrito a la Junta y al Ayuntamiento sugiriendo otras medidas que no tendrían efecto tan negativo, como el horario continuado hasta las 18:00 horas y la atención bajo cita previa.

No comprenden los criterios para cerrar unos comercios sí y otros no y muestran su rechazo a la medida, pues aseguran que el incremento de contagios no viene de sus negocios. “Si la cosa está tan mal que nos confinen a todos”, recalcan algunos comerciantes

Medidas muy injustas para un pequeño comercio que ha seguido de “manera exhaustiva” las medidas impuestas contra el COVID19, negocios seguros, más otras medidas extraordinarias tomadas por propia iniciativa, desinfección de ropa

Para Cristina, regente de la tienda de moda femenina "Closer", estas navidades han sido duras y se han escapado muchas ventas con el control de aforos. “Yo solo podía dejar pasar a dos personas a la tienda, si venía una tercera, se tenía que quedar en la puerta”, explica.

“Estoy yo sola atendiendo mi negocio, he tenido que atender, he tenido que envolver regalos y se me ha escapado mucha venta. Con todo el esfuerzo que estamos haciendo en este momento tan malo y que nos hayan perjudicado de esta manera en esta semana tan importante para las ventas, estamos tremendamente dolidos, no comprendemos nada”, recalca esta autónoma.

Entre las dudas de los comerciantes están los criterios que se han seguido para dictaminar el cierre de sus pequeños comercios, mientras una floristería, una librería o una peluquería pueden abrir, algo que consideran “injusto”, apunta Maria Eugenia, de la tienda de ropa “Gocco”.

Algunos seguirán vendiendo online, como Carmen, de la tienda “Nafira”, adaptándose a la situación para su negocio, que califica de “seguro”, y a pesar de no entender por qué abre un centro comercial, que ha estado “a tope de gente sin controlar nadie las entradas estos días, mientras nosotros (el pequeño comercio) controlamos siempre el aforos”, sentencia.

Sin embargo, las ventas online en general para el comercio minorista suponen un desembolso “muy grande” para poder competir con “monstruos” como Amazon o El Corte Inglés, por lo que la mayoría lo desechan, según opina Ana Caballero, presidenta de la asociación comerciantes Astoria.

Y es que, según muchos subrayan, la población seguirá moviéndose, “haciendo vida normal” puesto que puedes ir a otros negocios de fuera y dentro de la ciudad, y no solo de alimentación, por lo que no saben si servirá la medida para atajar los contagios.

“Si la cosa está tan mal, que lo sabemos, que se cierre del todo, que nos confinen, lo que no puede ser es que la gente, esta semana que nos van a estar los negocios abiertos, va a seguir viéndose y ¿de qué nos va a servir este cierre del pequeño comercio donde los contagios son nulos? Estamos totalmente indignados”, concluye por su parte Cristina.