La expresión que utilizan en Extremadura, pero no en Andalucía y se puede confundir: "Hasta los profesores"

El idioma oficial y dominante del país es el castellano o español, pero hay muchas formas de hablar en nuestra nación. Cada una, con sus dejes, dan singularidad a las diferentes zonas de la península y de las islas. Así encontramos expresiones que utilizan en Extremadura, pero no en Andalucía, como la que descubre esta usuaria de TikTok.

???? Una argentina que vive en Málaga señala la expresión andaluza con la que no sabe lo que dicen



?? "¿Lo entendés?" https://t.co/PD7epczCwh — COPE (@COPE) March 23, 2024

Aunque el español es la lengua predominante en casi todas las comunidades autónomas, seis de ellas poseen, junto con el castellano, otras lenguas cooficiales como el euskera, que es la única que no guarda relación o conexión lingüística con otro idioma.

También está el gallego, que es la lengua romance hablada en Galicia y está estrechamente vinculado con el portugués. Además, también se hablan diferentes variedades del gallego en Navia, Asturias, El Bierzo, Sanabria, Castilla y León. Aunque las personas de esta región también lo han llevado por el mundo.

Por último, está el catalán. Esta lengua románica se habla en Cataluña, Valencia, Islas Baleares y la zona oriental de Aragón. Es la segunda más hablada en España después del castellano y está muy relacionada con el conflicto territorial que existe desde siempre en estas zonas de la península y las islas.

Extremadura y Andalucía

Además de la lengua oficial y las lenguas cooficiales, en España existen gran variedad de dialectos, que son variaciones del idioma principal usado de manera local o de referencia en un área geográfica determinada. Entre ellos están el aragonés, leonés, bable, andaluz, canario, extremeño, murciano, romaní y aquellos que provienen del árabe.

???? La expresión del español que nació en las iglesias cuando se rezaba en latín



?? "Lo pronunciaban deprisa"



https://t.co/fu2USuqhG4 — COPE (@COPE) February 27, 2024

En este caso, nos centramos en dos. El andaluz es el dialecto hablado en Andalucía, Ceuta y Melilla. Tiene características comunes con variedades lingüísticas usadas en Castilla-La Mancha, Murcia y, sobre todo, Extremadura. En esta comunidad hay una variedad lingüística vernácula que llega hasta zonas de Salamanca.

Bajo la presión de quienes abogan por un país con un solo idioma, en Extremadura aún perdura la diversidad lingüística. En la región, sobreviven tres idiomas a lo largo del tiempo como señas de identidad de varias zonas: A Fala, el Portugués Rayano y el Extremeño, junto con el castellano.

La cultura, la historia y la tradición son los pilares que mantienen vivas estas lenguas, aunque no estén oficialmente reconocidas, siguen siendo transmitidas oralmente de generación en generación. Los extremeños han estado reivindicando el estatus de estas lenguas, como lo hicieron en agosto de 2019 en Serradilla.

"Hasta los profesores"

"Soy de Córdoba, pero estudié enfermería en Mérida y os voy a contar expresiones que cuando dicen mis amigas de aquí me quedo un poco desubicada", comienza señalando Anita, "lógicamente está no es una crítica a los extremeños, ni a los andaluces, porque cada uno tenemos nuestras expresiones, pero son cosas como que suenan raras".

Esta usuaria de TikTok destaca cogiendo una botella y dejándola en una mesa que, "en andaluz, yo diría, he dejado esto aquí": "Bueno, en andaluz y en muchos otros sitios". "Vale, pues aquí dicen, he quedado esto", descubre Anita, "aquí hasta los profesores lo dicen y es como que al principio me quedaba loca".