Denuncian la falta de guarderías en Olivenza

En Julio de 2023, el centro de educación infantil "Simba" decidió cerrar sus puertas. Meses más tarde, la otra guardería privada de Olivenza también se despidió de la población. Ante esta situación el Ayuntamiento se comprometió a asumir los servicios.

El consistorio créo un proceso de selección de personal a través de examen y comenzó los trámites. Han pasado más de cinco meses y la guardería pública no se ha materializado.

Padres de la localidad denuncian la situación. Señalan que solo hay un centro en el pueblo, propiedad de la Junta, y que este no puede atender a todos los niños. Esta situación está generando muchos problemas. Algunos tutores han recurrido a apuntar a los menores a centros de otras localidades e incluso otros, han tenido que dejar de trabajar para hacerse cargo de ellos.

El alcalde de la localidad, Manuel José Andrade, señala que el servicio no ha comenzado porque no hay niños suficientes. Los padres aluden a que ha habido un problema en el proceso y no se ha contabilizado bien.